Посадовець ОГП Кропива, крім покривання колцентрів, підозрюється в легалізації майна на майже 90 млн грн, - прокурор САП
Під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор САП заявив, що заступник начальника Департаменту міжнародно співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якому інкримінують покривання шахрайських колцентрів, також підозрюється в легалізації майна.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Масштаб відмивання коштів
Під час засідання прокурор САП заявив, що Кропива, окрім "кришування" колцентрів, підозрюється в легалізації майна із серпня 2025 до вересня 2026 року на суму 41,7 мільйона гривень. У цей час він перебував на посаді в Офісі генпрокурора.
Крім того, Кропива підозрюється в легалізації майна під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації із серпня 2023 до травня 2025 року. Йдеться про легалізацію майна на суму 48,2 мільйона гривень.
У ЦПК зазначили, що керівником Одеської ОВА в той час і дотепер залишається Олег Кіпер. За даними медіа, у нього теж відбувалися обшуки.
Нагадаємо, що 6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у покриванні діяльності шахрайських кол-центрів. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою до 2 листопада із можливістю внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
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