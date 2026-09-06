"Музу" з "плівок НАБУ" ідентифіковано: це Єлизавета Івахненко з Одеси, яка має Mercedes, елітну нерухомість і прикраси Messika. ФОТО

Антикорупційний центр "Межа" ідентифікував "Музу", яка фігурує на "плівках НАБУ" та є учасницею злочинної організації, яка займалась "кришуванням незаконних кол-центрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис центру у фейсбуку.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що про "Музу" відомо?

Саме вона є авторкою фрази: "У меня тут "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?".

"Ми знайшли "Музу" прокурора в соцмережах. Знайомтеся: Єлизавета Івахненко. Профіль в інстаграм вона вже закрила, але не змінила фото профілю з ідентичними деталями, як на плівках НАБУ:



Золота підвіска з діамантами Messika, про що Муза говорить на плівках: " Еті Messika одні очєнь льогкіє. Оні прям там замок убійствєнний, очєнь льогкіе".

Чохол телефону - ідентичний, як на плівках НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС обирає запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві та його помічниці "Музі": у засіданні оголосили перерву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, @elizabeth_ivakhnenko має не тільки коштовності, які так не хотіла видаляти з мережі, а й є власницею майна, яке прокурор записував на жінку та близьке коло осіб.

Крім того, на "Музу" оформлено:

MERCEDES-BENZ EQE 350 2023 року - придбаний у 2025 році за 60 000 доларів

нежитлове приміщення на Печерську (вул. Мала Шияновська) на 152 кв.м - ринкова вартість 16,8 млн грн

крім того, у 2026 році "Муза" шукала для купівлі паркомісце в Одесі (ЖК Жемчужина) за 25-26 тисяч доларів.

Зазначається також, що на матері "Музи" оформлена квартира в Одесі на майже 65 квадратів.

Єлизавета Івахненко родом з Одеси, навчалася в Одеській юридичній академії.



У 2025 році вона брала участь у навчальному візиті для прокурорів у Римі, організованому Консультативною місією Європейського Союзу.

Також читайте: Кравченко зараз на роботі, інформація про його зникнення не відповідає дійсності, - ОГП

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

Також дивіться: "#бать так королеву, воровать так миллион", - записи злочинної групи працівників ОГП, які оприлюднило НАБУ. ВIДЕО