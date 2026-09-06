"Муза" с "пленок НАБУ" идентифицирована: это Елизавета Ивахненко из Одессы, у которой есть Mercedes, элитная недвижимость и украшения Messika. ФОТО

Антикоррупционный центр "Межа" установил личность "Музы", которая фигурирует на "пленках НАБУ" и является участницей преступной организации, занимавшейся "крышеванием" незаконных колл-центров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост центра в Facebook.

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Что известно о "Музе"?

Именно она является автором фразы:"У меня тут "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?".

"Мы нашли "Музу" прокурора в соцсетях. Знакомьтесь: Елизавета Ивахненко. Профиль в Instagram она уже закрыла, но не сменила фото профиля с идентичными деталями, как на записях НАБУ:



Золотая подвеска с бриллиантами Messika, о которой Муза говорит на записях: "Эти Messika одни очень легкие. У них прямо там замок убийственный, очень легкие".

Чехол для телефона — идентичный тому, что на записях НАБУ.

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Кроме того, @elizabeth_ivakhnenko не только владеет драгоценностями, которые так не хотела удалять из сети, но и является владелицей имущества, которое прокурор зафиксировал на имя женщины и ее ближайшего окружения.

Кроме того, на "Музу" оформлено:

MERCEDES-BENZ EQE 350 2023 года — приобретен в 2025 году за 60 000 долларов

нежилое помещение на Печерске (ул. Малая Шияновская) площадью 152 кв.м — рыночная стоимость 16,8 млн грн

кроме того, в 2026 году "Муза" искала для покупки парковочное место в Одессе (ЖК "Жемчужина") за 25–26 тысяч долларов.

Отмечается также, что на мать "Музы" оформлена квартира в Одессе площадью почти 65 квадратных метров.

Елизавета Ивахненко родом из Одессы, училась в Одесской юридической академии.



В 2025 году она участвовала в учебном визите для прокуроров в Риме, организованном Консультативной миссией Европейского Союза.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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