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Новости Операция Карфаген
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Кравченко сейчас на работе, информация о его исчезновении не соответствует действительности, — ОГП

Россия нанесла почти 2 тыс. ударов по энергетике Украины — Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко с самого утра находится на рабочем месте, а заявления о его исчезновении не соответствуют действительности.

Об этом начальник управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

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Где сейчас генпрокурор Кравченко?

Так, в Офисе генерального прокурора сообщили, что генеральный прокурор Руслан Кравченко с утра находится на работе и работает в своем кабинете.

Информация о том, что его якобы "не могут найти", не соответствует действительности", - уточнили в Офисе генпрокурора.

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Были ли у него обыски?

Отметим, что в Офисе генпрокурора уже признали, что НАБУ провело обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы. Офис генпрокурора также заявил о "предположениях" следствия и проверит действия детективов.

Кроме того, журналист Ткач сообщил, что генеральный прокурор Кравченко исчез после начала операции НАБУ "Карфаген".

Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее " Украинскаяправда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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Автор: 

НАБУ (5005) Кравченко Руслан (204) Офис Генпрокурора (3368)
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Топ комментарии
+11
так хай вийде до журналістів. в чому проблема? чи він в закордонному кабінеті?
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05.09.2026 16:38 Ответить
+6
Може в офісі є підземний хід.)
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05.09.2026 16:45 Ответить
+6
краще б зник ..як роса на сонці ..як і вся Zельона Гниль
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05.09.2026 16:46 Ответить

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