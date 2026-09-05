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Новости Операция Карфаген
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Генеральный прокурор Кравченко исчез после начала операции НАБУ "Карфаген", - журналист Ткач

Кравченко исчез

Генеральный прокурор Руслан Кравченко после начала операции НАБУ и САП "Карфаген" заглянул в Офис Президента и с тех пор не появлялся на публике.

Об этом пишет в Facebook журналист "УП" Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.

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Где генпрокурор Кравченко?

"Источники "Украинской правды" в политических кругах утверждают, что со вчерашнего дня, с момента начала операции НАБУ и САП "Карфаген", никто не может найти генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Он заехал в правительственный квартал, и больше его никто не видел. Последнее известное местонахождение - Офис Президента", - отметил журналист.

Он напомнил, что вчера Генеральная прокуратура опровергла новость "УП" об обысках у Кравченко.

"Они, наверное, думают, что если генпрокурор скрылся, то обыски не считаются? На таком высоком уровне — это, наверное, первый подобный случай. В то же время Генеральная прокуратура еще вчера заявила, что будет содействовать следствию. А как она будет содействовать, если человек скрылся от обыска и сейчас уже более 12 часов может уничтожать улики?", — резюмирует Ткач.

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Были ли у него обыски?

Отметим, что в Офисе генпрокурора уже признали, чтоНАБУ провело обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы. Офис генпрокурора также заявил о "предположениях" следствия и проверит действия детективов.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным,НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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Ткач о Кравченко — скриншот

Автор: 

НАБУ (5005) Кравченко Руслан (204) Офис Генпрокурора (3368)
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Топ комментарии
+15
Сховався у Татарова під столом.
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05.09.2026 16:01 Ответить
+8
Вот би Зелябоб,зник кудись!!!
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05.09.2026 16:02 Ответить
+8
З русланчиком все зрозуміло. А хто ж його призначив? Члєнограй -не підкажеш?
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05.09.2026 16:23 Ответить

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