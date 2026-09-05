НАБУ провело обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы, - Офис генпрокурора заявил о "предположениях" следствия и проверит действия детективов

Детективы НАБУ провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуются генеральный прокурор, первый заместитель генерального прокурора, а также другие сотрудники и структурные подразделения ГП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора.

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Обыски у Кравченко и его заместительницы

Как отмечается, около полуночи детективы НАБУ все же провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуются генеральный прокурор, первый заместитель генерального прокурора, а также другие сотрудники и структурные подразделения ОГП.

Также в заявлении подчеркивается, что масштаб этих следственных действий, их фактическое обоснование и перечень материалов, к которым был получен доступ, требуют отдельной правовой оценки.

"Среди документов, к которым был получен доступ во время обысков, находились материалы уголовного производства в отношении возможных противоправных действий близких лиц, связанных с руководством САП. Это производство расследовалось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. О его существовании и ходе расследования руководству САП было известно.

Кроме того, детективы получили доступ к материалам другого уголовного производства, в частности к информации, полученной в рамках проведения НСРД в отношении возможной противоправной деятельности сотрудников НАБУ и САП", — говорится в сообщении.

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В таких обстоятельствах ОГП считает необходимым установить, соответствовал ли фактический объем доступа детективов предмету уголовного производства, в рамках которого проводились обыски.

Речь идет исключительно о правовой оценке конкретных процессуальных действий: к каким материалам был получен доступ, были ли они осмотрены, скопированы или изъяты и охватывались ли они соответствующими судебными разрешениями.

Также отмечается, что отдельные вопросы возникают и после анализа судебных постановлений, которыми обосновывались следственные действия в отношении руководства ОГП.

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О генеральном прокуроре

Офис генпрокурора подчеркивает, что в постановлении приведены отдельные разговоры сотрудника ОГП, касающиеся бытовых вопросов.

Среди них упоминание о "темной плитке" в одном из помещений, которым пользуется генеральный прокурор, а также обсуждение установки сигнализации и внутренних датчиков.

На основании этих разговоров в материалах далее выдвигается версия о возможной связи со средствами, которые, по предположению следствия, могли иметь противоправное происхождение.

"В то же время в приведенных в постановлении материалах нет прямых данных о том, что генеральный прокурор давал какие-либо указания содействовать деятельности колл-центров, препятствовал их разоблачению или расследованию, предупреждал кого-либо о планируемых следственных действиях, получал средства от такой деятельности или неправомерную выгоду либо оплачивал за счет средств преступного происхождения ремонтные работы, установку сигнализации или любые другие услуги.

Связь между приведенными бытовыми разговорами и возможной преступной деятельностью в материалах обосновывается преимущественно предположениями", — говорится в заявлении.

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Об этом свидетельствуют и формулировки, использованные в постановлении: "вероятно", "возможная осведомленность", "не исключает", "могут быть".

Именно поэтому достаточность таких данных для проведения следственных действий в служебных помещениях Генерального прокурора, по нашему мнению, требует отдельной оценки.

Еще один пример — приказ № 309 "Об организации деятельности прокуроров в уголовном производстве".

"В пункте 169 постановления приводится разговор, в котором сотрудник ГП пересказывает якобы договоренность с "шефом", под которым следствие подразумевает Генерального прокурора, относительно внесения изменений в этот приказ. Этот разговор также использован в качестве одного из аргументов в обосновании следственных действий. В то же время никаких таких изменений Генеральный прокурор не подписывал. Они не были приняты и не вступили в силу. Таким образом, речь идет об обсуждении возможного управленческого решения, которое фактически не было реализовано", — говорится в заявлении.

"По нашему мнению, это обстоятельство также должно было быть учтено при оценке достаточности оснований для проведения обыска", — добавили в Офисе генпрокурора.

О первой заместительнице генпрокурора Марии Вдовиченко

Как отмечается, приведенные в постановлении разговоры касаются координации и проведения следственных действий в уголовных производствах, связанных с деятельностью колл-центров.

В частности, в материалах фигурирует термин "реализация", который сам суд связывает с возможным проведением обысков в колл-центрах. То есть речь идет об обсуждении проведения правоохранительной операции в отношении лиц, деятельность которых проверяется в рамках уголовного производства.

"В то же время это обсуждение в дальнейшем используется как один из элементов версии о возможном содействии этим же лицам. Таким образом, подготовке законных по своей правовой природе следственных действий против колл-центров фактически придано противоположное уголовно-правовое содержание: она использована как аргумент в подтверждение возможного содействия деятельности объектов, в отношении которых эти следственные действия и готовились.

Другие разговоры, приведенные в постановлении, касаются необходимости систематизировать противодействие колл-центрам, сконцентрировать соответствующие уголовные производства в специализированном направлении и обеспечить единую координацию этой работы в регионах", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что по своему содержанию это вопрос организации работы прокуратуры и правоохранительной деятельности. Именно поэтому эти обстоятельства должны оцениваться в полном контексте и с учетом фактических управленческих и процессуальных решений.

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Относительно сотрудника ОГП, причастность которого проверяется

Офис Генерального прокурора не ставит под сомнение право НАБУ проверять имущественное положение сотрудника ОГП, его контакты, возможные связи или другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного производства.

Все такие обстоятельства должны быть тщательно проверены в установленном законом порядке. Начато служебное расследование.

Позиция Генерального прокурора принципиальна: статус сотрудника прокуратуры не может служить способом уклонения от ответственности или прикрытием для возможной преступной деятельности.

В то же время расследование в отношении конкретного должностного лица должно проводиться в рамках соответствующего уголовного производства и с соблюдением установленных законом процессуальных гарантий.

Офис Генерального прокурора уважает институциональную независимость НАБУ и САП и заинтересован в профессиональном взаимодействии между всеми правоохранительными органами.

"Возможное превышение пределов законного доступа к материалам уголовных производств, не имеющих отношения к предмету обыска, будет тщательно проверено в рамках уголовного производства.

Каждое установленное обстоятельство получит надлежащую правовую оценку.

Позиция Офиса Генерального прокурора последовательна: любые факты возможной противоправной деятельности сотрудников прокуратуры должны расследоваться без исключений. В то же время все следственные действия, независимо от органа, который их проводит, должны осуществляться исключительно в рамках закона и предоставленных судом полномочий", — резюмирует Офис генпрокурора.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

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