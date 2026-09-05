"Операция Карфаген": ГНС даст правоохранителям всю информацию о сотруднике-фигуранте "пленок НАБУ"
Государственная налоговая служба готова максимально содействовать антикоррупционным органам в расследовании возможной причастности сотрудника Службы к неправомерным действиям. Правоохранительным органам в рамках закона будет предоставлена вся необходимая информация.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ГНС относительно упоминаний сотрудника Службы в записях антикоррупционных органов.
Какова позиция ГНС?
"Государственная налоговая служба принципиально относится к любым проявлениям противоправной деятельности, независимо от должностей сотрудников.
В то же время подчеркиваем: все факты должны быть установлены объективно и беспристрастно. Без преждевременных выводов и исключительно в рамках закона", — говорится в сообщении.
Также в ГНС отметили, что публичные упоминания или даже подозрение не являются доказательством вины. Вину может установить только суд на основании надлежащих доказательств.
"Закон должен одинаково работать для всех", — резюмировали в ГНС.
Отметим, что в опубликованных НАБУ аудиозаписях глава преступной организации "Канцлер" обсуждал с сотрудником ГНС условия трудоустройства и оплату труда, в том числе и в конвертах.
Полная аудиозапись доступна по ссылке
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль