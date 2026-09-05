"Операція Карфаген": ДПС надасть правоохоронцям усю інформацію про працівника-фігуранта "плівок НАБУ"

Державна податкова служба готова максимально сприяти антикорупційним органам у розслідуванні щодо можливої причетності працівника Служби до неправомірних дій. Правоохоронцям в межах закону буде надана вся необхідна інформація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ДПС щодо згадок працівника Служби у плівках актикорупційних органів.

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Яка позиція ДПС?

"Державна податкова служба принципова до будь-яких проявів протиправної діяльності, незалежно від посад працівників.

Водночас наголошуємо: всі факти мають бути встановлені об’єктивно та неупереджено. Без передчасних висновків і виключно в межах закону", - йдеться у повідомленні.

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Також у ДПС зазначили, що публічні згадки чи навіть підозра - не є доказом вини. Вину може встановити лише суд на підставі належних доказів.

"Закон має однаково працювати для всіх", - резюмували у ДПС.

Зазначимо, що опублікованих НАБУ аудіозаписах голова злочинної організації "Канцлер" обговорював із працівником ДПС умови працевлаштування та оплату праці, зокрема і в конвертах.

Повний аудіозапис доступний за посиланням

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

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