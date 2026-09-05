"Крышевание" колл-центров и отмывание имущества: разоблачена преступная организация во главе с чиновником Офиса генпрокурора, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

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Что уже установлено?

По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. К противоправной деятельности он привлек как действующих сотрудников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц.















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Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы.

Схемы легализации средств

Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовали с помощью ряда схем.

Более 20 млн грн было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.

было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества. Более 12 млн грн (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.

(минимальная рыночная стоимость) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат. Более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.

Сколько участников уже разоблачили?

На данный момент разоблачены пять участников преступной организации.

Предварительная правовая квалификация: ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие возможные участники преступной организации.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

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