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Новости Обыск у Кравченко
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Офис генпрокурора опроверг информацию о проведении обысков у Кравченко

Обыски у Кравченко 4 сентября — Офис генпрокурора опроверг

В Офисе генерального прокурора опровергли информацию о проведении обысков у руководителя Руслана Кравченко вечером 4 сентября в рамках спецоперации НАБУ.

Об этом заявила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

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Комментарий ОГП

Пресс-секретарь Офиса генпрокурора опровергла информацию о проведении обысков у генпрокурора. По ее словам, ни дома, ни в кабинете Кравченко следственные действия не проводились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция НАБУ "Карфаген": Офис генпрокурора отстранит чиновника, которого проверяют на "крышевание" колл-центров

Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остановка автомобиля экс-командира 47-й ОМБр Ширшина: Нацполиция проверит, как ВСП получила данные о якобы наркотиках

Автор: 

обыск (2023) Кравченко Руслан (202) Офис Генпрокурора (3361)
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Топ комментарии
+4
Навіть ГпУ перетворили на вертеп розбійників
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04.09.2026 22:51 Ответить
+4
Офіси з чого харчуються, тим же і гадять упродовж 35 років!!
Мертвечук і деркач з симоненком, шурма, шуфрич та єфремов, можуть на своєму прикладі це пояснити!! Тільки дієва люстрація простою, але міцною вірьовкою цієї наволочі на крові Українців, сприятиме позитивним змінам у цьому середовищу!!
Слава Україні!!
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04.09.2026 22:55 Ответить
+3
Могли б прошерстити - чесних зараз нема - є тільки недообстежені
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04.09.2026 22:49 Ответить

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