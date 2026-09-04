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Офис генпрокурора опроверг информацию о проведении обысков у Кравченко
В Офисе генерального прокурора опровергли информацию о проведении обысков у руководителя Руслана Кравченко вечером 4 сентября в рамках спецоперации НАБУ.
Об этом заявила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
Комментарий ОГП
Пресс-секретарь Офиса генпрокурора опровергла информацию о проведении обысков у генпрокурора. По ее словам, ни дома, ни в кабинете Кравченко следственные действия не проводились.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
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Мертвечук і деркач з симоненком, шурма, шуфрич та єфремов, можуть на своєму прикладі це пояснити!! Тільки дієва люстрація простою, але міцною вірьовкою цієї наволочі на крові Українців, сприятиме позитивним змінам у цьому середовищу!!
Слава Україні!!