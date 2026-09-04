Офис генпрокурора опроверг информацию о проведении обысков у Кравченко

В Офисе генерального прокурора опровергли информацию о проведении обысков у руководителя Руслана Кравченко вечером 4 сентября в рамках спецоперации НАБУ.

Об этом заявила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Комментарий ОГП

Пресс-секретарь Офиса генпрокурора опровергла информацию о проведении обысков у генпрокурора. По ее словам, ни дома, ни в кабинете Кравченко следственные действия не проводились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция НАБУ "Карфаген": Офис генпрокурора отстранит чиновника, которого проверяют на "крышевание" колл-центров

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остановка автомобиля экс-командира 47-й ОМБр Ширшина: Нацполиция проверит, как ВСП получила данные о якобы наркотиках