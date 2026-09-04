Офіс генпрокурора спростував проведення обшуків у Кравченка

В Офісі генерального прокурора спростували проведення обшуків у керівника Руслана Кравченка ввечері 4 вересня на тлі спецоперації НАБУ.

Про це заявила речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

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Коментар ОГП

Речниця Офісу генпрокурора спростувала проведення обшуків в генпрокурора. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті Кравченка слідчі дії не проводилися.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

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