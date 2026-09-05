Генпрокурор Кравченко зник після початку операції НАБУ "Карфаген", - журналіст Ткач

Генеральний прокурор Руслан Кравченко після початку операції НАБУ та САП "Карфаген" заїхав до Офісу Президента і відтоді не з’являвся на публіці.

Про це пише у фейсбуку журналіст "УП" Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

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Де генпрокурор Кравченко?

"Джерела "Української правди" у політичних колах переконують, що від учора від старту операції НАБУ і САП "Карфаген" ніхто не може знайти генерального прокурора України Руслана Кравченка. Він заїхав в урядовий квартал і більше його ніхто не бачив. Останнє відоме місцезнаходження - Офіс Президента", - зазначив журналіст.

Він нагадав, що вчора генеральна прокуратура заперечила новину "УП" про обшуки у Кравченка.

"Вони напевне думають, що якщо генпрокурор сховався, то обшуки не рахуються? На такому високому рівні - це, напевне, перший такий випадок. В той же час генеральна прокуратура ще вчора заявила, що буде сприяти слідству. А як буде сприяти, якщо людина втекла від обшуку і зараз вже більше 12-ти годин може знищувати докази?", - резюмує Ткач.

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Чи були в нього обшуки?

Зазначимо, що в Офісі генпрокурора вже визнали, що НАБУ провело обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.Офіс генпрокурора також заявив про "припущення" слідства та перевірить дії детективів.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

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