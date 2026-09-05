Кравченко зараз на роботі, інформація про його зникнення не відповідає дійсності, - ОГП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко з самого ранку перебуває на робочому місці, а заяви про його зникнення не відповідають дійсності.

Про це начальник управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк заявила у коментарі Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де зараз генпрокурор Кравченко?

Так, в Офісі Генерального прокурора повідомили, що генеральний прокурор Руслан Кравченко від ранку перебуває на роботі та працює у своєму кабінеті.

Інформація про те, що його нібито "не можуть знайти", не відповідає дійсності", - уточнили в Офісі генпрокурора.

Також читайте: Офіс генпрокурора спростував проведення обшуків у Кравченка

Чи були в нього обшуки?

Зазначимо, що в Офісі генпрокурора вже визнали, що НАБУ провело обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.Офіс генпрокурора також заявив про "припущення" слідства та перевірить дії детективів.

Також журналіст Ткач повідомив, що генпрокурор Кравченко зник після початку операції НАБУ "Карфаген".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

Також дивіться: "#бать так королеву, воровать так миллион", - записи злочинної групи працівників ОГП, які оприлюднило НАБУ. ВIДЕО