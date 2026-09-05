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Новини Операція Карфаген
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Кравченко зараз на роботі, інформація про його зникнення не відповідає дійсності, - ОГП

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко з самого ранку перебуває на робочому місці, а заяви про його зникнення не відповідають дійсності.

Про це начальник управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк заявила у коментарі Цензор.НЕТ.

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Де зараз генпрокурор Кравченко?

Так, в Офісі Генерального прокурора повідомили, що генеральний прокурор Руслан Кравченко від ранку перебуває на роботі та працює у своєму кабінеті.

Інформація про те, що його нібито "не можуть знайти", не відповідає дійсності", - уточнили в Офісі генпрокурора.

Також читайте: Офіс генпрокурора спростував проведення обшуків у Кравченка

Чи були в нього обшуки?

Зазначимо, що в Офісі генпрокурора вже визнали, що НАБУ провело обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.Офіс генпрокурора також заявив про "припущення" слідства та перевірить дії детективів.

Також журналіст Ткач повідомив, що генпрокурор Кравченко зник після початку операції НАБУ "Карфаген".

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

Також дивіться: "#бать так королеву, воровать так миллион", - записи злочинної групи працівників ОГП, які оприлюднило НАБУ. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (4482) Кравченко Руслан (224) Офіс Генпрокурора (3713)
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Топ коментарі
+7
так хай вийде до журналістів. в чому проблема? чи він в закордонному кабінеті?
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05.09.2026 16:38 Відповісти
+5
Може в офісі є підземний хід.)
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05.09.2026 16:45 Відповісти
+5
краще б зник ..як роса на сонці ..як і вся Zельона Гниль
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05.09.2026 16:46 Відповісти

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