Кравченко зараз на роботі, інформація про його зникнення не відповідає дійсності, - ОГП
Генеральний прокурор Руслан Кравченко з самого ранку перебуває на робочому місці, а заяви про його зникнення не відповідають дійсності.
Про це начальник управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк заявила у коментарі Цензор.НЕТ.
Де зараз генпрокурор Кравченко?
Так, в Офісі Генерального прокурора повідомили, що генеральний прокурор Руслан Кравченко від ранку перебуває на роботі та працює у своєму кабінеті.
Інформація про те, що його нібито "не можуть знайти", не відповідає дійсності", - уточнили в Офісі генпрокурора.
Чи були в нього обшуки?
Зазначимо, що в Офісі генпрокурора вже визнали, що НАБУ провело обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.Офіс генпрокурора також заявив про "припущення" слідства та перевірить дії детективів.
Також журналіст Ткач повідомив, що генпрокурор Кравченко зник після початку операції НАБУ "Карфаген".
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
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