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Новости Операция Карфаген
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ВАКС избирает меру пресечения для чиновника ОГП Кропивы и его "помощницы" Музы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 6 сентября, ВАКС приступил к определению меры пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.

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Отметим, что именно он является автором фразы "#бать - так королеву, воровать - так миллион".

Подробности судебного заседания

Защита попросила отложить заседание, мотивируя это тем, что ходатайство было вручено только утром и не было времени подготовиться к заседанию.

Судья ВАКС Маслов частично удовлетворил ходатайство защиты и отложил заседание до 15:00.

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Сергей Кропива

Кроме того, по данным ЦПК, ВАКС сегодня выбирает меру пресечения подозреваемой Елизавете Ивахненко.

Ее на записях НАБУ называют Музой. Это автор фразы:"У меня тут "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?"

Защитник попросил время на подготовку. Судья частично удовлетворил это ходатайство и объявил перерыв до 15:00.

Елизавета Ивахненко Муза

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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НАБУ (5013) мошенничество (1458) Антикоррупционный суд (1504)
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Топ комментарии
+20
Iryna Gerashchenko
@IrynaGerashche2
·
19 год
Фото з Генпрокуратури наскільки красномовні, що опускаються руки. Таки не збрехав Зеленський в 2019, коли кинув країні в обличчя : « Я ваш вирок». Бо ж не варто нагадувати, що всю цю шоблу, всіх цих на 100% своїх Генпрокурорів і слуг, які за це голосували, привів він. Мародерство на тлі страшної війни, корупція на фоні згарищ цивільних міст, обкрадання економіки, яка мала б фінансувати українську армію, знищення залишків репутації державних інституцій і керованості цих інституцій.
Але Зеленський мовчить, і в вечірньому відосику знову пообіцяє країні пекельні помсти окурантам, незламну потужність підготовки до зими і ще пару цитат зі словника стійкості.
Влада мародерів і негідників. Ще більш огидна на тлі жертовності української армії і простих людей…
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06.09.2026 13:16 Ответить
+17
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06.09.2026 12:55 Ответить
+17
Був у лікарні, але вже одужав терміново
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06.09.2026 12:56 Ответить

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