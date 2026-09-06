ВАКС избирает меру пресечения для чиновника ОГП Кропивы и его "помощницы" Музы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня, 6 сентября, ВАКС приступил к определению меры пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.
Отметим, что именно он является автором фразы "#бать - так королеву, воровать - так миллион".
Подробности судебного заседания
Защита попросила отложить заседание, мотивируя это тем, что ходатайство было вручено только утром и не было времени подготовиться к заседанию.
Судья ВАКС Маслов частично удовлетворил ходатайство защиты и отложил заседание до 15:00.
Кроме того, по данным ЦПК, ВАКС сегодня выбирает меру пресечения подозреваемой Елизавете Ивахненко.
Ее на записях НАБУ называют Музой. Это автор фразы:"У меня тут "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?"
Защитник попросил время на подготовку. Судья частично удовлетворил это ходатайство и объявил перерыв до 15:00.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
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@IrynaGerashche2
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19 год
Фото з Генпрокуратури наскільки красномовні, що опускаються руки. Таки не збрехав Зеленський в 2019, коли кинув країні в обличчя : « Я ваш вирок». Бо ж не варто нагадувати, що всю цю шоблу, всіх цих на 100% своїх Генпрокурорів і слуг, які за це голосували, привів він. Мародерство на тлі страшної війни, корупція на фоні згарищ цивільних міст, обкрадання економіки, яка мала б фінансувати українську армію, знищення залишків репутації державних інституцій і керованості цих інституцій.
Але Зеленський мовчить, і в вечірньому відосику знову пообіцяє країні пекельні помсти окурантам, незламну потужність підготовки до зими і ще пару цитат зі словника стійкості.
Влада мародерів і негідників. Ще більш огидна на тлі жертовності української армії і простих людей…