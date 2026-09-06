ВАКС избирает меру пресечения для чиновника ОГП Кропивы и его "помощницы" Музы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 6 сентября, ВАКС приступил к определению меры пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.

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Отметим, что именно он является автором фразы "#бать - так королеву, воровать - так миллион".

Подробности судебного заседания

Защита попросила отложить заседание, мотивируя это тем, что ходатайство было вручено только утром и не было времени подготовиться к заседанию.

Судья ВАКС Маслов частично удовлетворил ходатайство защиты и отложил заседание до 15:00.

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Кроме того, по данным ЦПК, ВАКС сегодня выбирает меру пресечения подозреваемой Елизавете Ивахненко.

Ее на записях НАБУ называют Музой. Это автор фразы:"У меня тут "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?"

Защитник попросил время на подготовку. Судья частично удовлетворил это ходатайство и объявил перерыв до 15:00.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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