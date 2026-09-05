Главного фигуранта операции "Карфаген" Кропиву задержали по дороге к границе, а Арахамия выступил против увольнения Кравченко, - журналист Ткач

Главного фигуранта операции "Карфаген" - сотрудника Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву - задержали во Львове. Скорее всего, он направлялся к границе и пытался выехать из Украины.

Об этом рассказал руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач в интервью журналистке Татьяне Даниленко, сославшись на источники издания в политических кругах, сообщает Цензор.НЕТ.

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Попытка побега Кропивы

По словам Ткача, попытка Кропивы добраться до границы может свидетельствовать о том, что фигуранты заранее узнали о публичной фазе операции "Карфаген" и готовились к действиям правоохранителей.

Также журналист отметил, что в начале обысков детективов НАБУ не пропускали через центральный вход в Офис генпрокурора, из-за чего им пришлось перелезать через забор с помощью лестницы. Это, по мнению Ткача, противоречит заявлениям ОГП о содействии следствию.

По данным источников "УП", сразу после начала публичной фазы операции Кравченко направился в правительственный квартал и находился в здании Офиса президента.

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Защита Кравченко Арахамией

Кроме того, Ткач рассказал, что, по информации источников "УП", утром после начала обысков президент Владимир Зеленский был готов инициировать отставку Кравченко. Однако против этого якобы выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, после чего президента убедили подождать новых доказательств от НАБУ и САП, а также соответствующих судебных решений.

Журналист добавил, что собеседники издания отмечают также вероятную неформальную договоренность между Кравченко и Арахамией. По их данным, генпрокурор якобы обязался не согласовывать подозрения и другие зависящие от него процессуальные решения в отношении Арахамии и других влиятельных народных депутатов. Взамен народные депутаты должны были гарантировать, что в Верховной Раде не найдется голосов за отставку Кравченко, рассказал Ткач.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

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