Головного фігуранта операції "Карфаген" Кропиву затримали дорогою до кордону, а Арахамія виступив проти звільнення Кравченка, - журналіст Ткач

Головного фігуранта операції "Карфаген" — посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву — затримали у Львові. Найімовірніше, він прямував до кордону та намагався виїхати з України.

Про це розповів керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач в інтерв’ю журналістці Тетяні Даниленко, посилаючись на джерела видання у політичних колах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Спроба втечі Кропиви

За словами Ткача, спроба Кропиви виїхати до кордону може свідчити про те, що фігуранти заздалегідь дізналися про публічну фазу операції "Карфаген" і готувалися до дій правоохоронців.

Також журналіст зазначив, що на початку обшуків детективів НАБУ не пропускали через центральний вхід Офісу генпрокурора, через що їм довелося перелізати паркан за допомогою драбини. Це, на думку Ткача, суперечить заявам ОГП про сприяння слідству.

За даними джерел "УП", одразу після початку публічної фази операції Кравченко попрямував до урядового кварталу та перебував у будівлі Офісу президента.

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Захист Кравченка Арахамією

Крім того, Ткач розповів, що за інформацією джерел "УП", вранці після початку обшуків президент Володимир Зеленський був готовий ініціювати відставку Кравченка. Однак проти цього нібито виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, після чого президента переконали зачекати на нові докази від НАБУ і САП та відповідні судові рішення.

Журналіст додав, що співрозмовники видання зазначають і про ймовірну неформальну домовленість між Кравченком та Арахамією. За їхніми даними, генпрокурор нібито зобов’язався не погоджувати підозри та інші залежні від нього процесуальні рішення щодо Арахамії та інших впливових нардепів. Натомість нардепи мали гарантувати, що у Верховній Раді не знайдеться голосів за відставку Кравченка, розповів Ткач.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

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