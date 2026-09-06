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Новини Операція Карфаген
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ВАКС обирає запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві та його помічниці "Музі": у засіданні оголосили перерву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 вересня, ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦПК.

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Зазначимо, що саме він є автором фрази "#бать- так королеву, воровать - так миллион".

Деталі щодо судового засідання

Захист попросив відкласти засідання, мовляв, тільки зранку вручили клопотання і не було часу підготуватись до засідання.

Суддя ВАКС Маслов частково задовольнив клопотання захисту і відклав засідання до 15:00.

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Сергій Кропива

Також, за даними ЦПК, ВАКС сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваній Єлизаветі Івахненко.

Її на плівках НАБУ називають "Музою". Це авторка фрази: "У меня тут "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?"

Звхист попросив час на підготовку. Суддя частково задовольнив це клопотання і оголосив перерву до 15:00.

Єлизавета Івахненко Муза

Також читайте: Кравченко зараз на роботі, інформація про його зникнення не відповідає дійсності, - ОГП

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

Також дивіться: "#бать так королеву, воровать так миллион", - записи злочинної групи працівників ОГП, які оприлюднило НАБУ. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (4490) шахрайство (1079) ВАКС Антикорупційний суд (1673)
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Топ коментарі
+11
для таких знахабнілих потвор один запобіжний захід- ШИБЕНИЦЯ! на жаль в нас немає!
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06.09.2026 12:53 Відповісти
+11
Був у лікарні, але вже одужав терміново
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06.09.2026 12:56 Відповісти
+10
Постійні гучні справи НАБУ і САП показали, що простий народ на війні, захищає Україну, в влада його весь час обкрадає.
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06.09.2026 12:58 Відповісти

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