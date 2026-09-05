"У меня тут Porsche, Loro Piana, браслеты, сумки. Мне все надо удалять?": фігуранти злочинної групи працівників ОГП бідкаються через зачистку доказів розкоші в соцмережах

На оприлюднених НАБУ записах операції "Карфаген" учасники злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, які "кришували" шахрайські кол-центри, обговорюють, що потрібно видаляти із соцмереж докази свого розкішного життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріали НАБУ у справі "Карфаген".

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Конспірація від НАБУ

Так, зокрема, у розмовах "Муза" хвилюється, що для приховування статків "Канцлера" з інстаграму треба видалити фото Porsche, Loro Piana та Mimi.

Усвідомлюючи незаконність своїх дій, заступник начальника одного з департаментів ОГП "Канцлер" вживав заходів конспірації, щоб приховати злочинну діяльність та мільйонні доходи.

Згідно з перехопленими розмовами:

"Канцлер":

"Так разговаривать научился, чтобы никто вообще меня не понимал, потому что это помогает скрываться от НАБУшников".

"Муза":

"Если сейчас поудалять это всё, то мне вообще всё надо поудалять. У меня тут Porsche, Loro Piana, Мими в конце концов, цветы. Ну? Часы, браслеты, сумки. Мне всё надо удалять, понимаешь? Историю можно убрать? Ну, шуба ещё, да, они могут понять, что она не бюджетная…"

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

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