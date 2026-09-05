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Новини Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
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"У меня тут Porsche, Loro Piana, браслеты, сумки. Мне все надо удалять?": фігуранти злочинної групи працівників ОГП бідкаються через зачистку доказів розкоші в соцмережах

плівки

На оприлюднених НАБУ записах операції "Карфаген" учасники злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, які "кришували" шахрайські кол-центри, обговорюють, що потрібно видаляти із соцмереж докази свого розкішного життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріали НАБУ у справі "Карфаген".

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Конспірація від НАБУ

Так, зокрема, у розмовах "Муза" хвилюється, що для приховування статків "Канцлера" з інстаграму треба видалити фото Porsche, Loro Piana та Mimi.

Усвідомлюючи незаконність своїх дій, заступник начальника одного з департаментів ОГП "Канцлер" вживав заходів конспірації, щоб приховати злочинну діяльність та мільйонні доходи.

Згідно з перехопленими розмовами:

"Канцлер":

"Так разговаривать научился, чтобы никто вообще меня не понимал, потому что это помогает скрываться от НАБУшников".

"Муза":

"Если сейчас поудалять это всё, то мне вообще всё надо поудалять. У меня тут Porsche, Loro Piana, Мими в конце концов, цветы. Ну? Часы, браслеты, сумки. Мне всё надо удалять, понимаешь? Историю можно убрать? Ну, шуба ещё, да, они могут понять, что она не бюджетная…"

Читайте також: Операція НАБУ "Карфаген": Офіс генпрокурора відсторонить посадовця, якого перевіряють на "кришування" кол-центрів

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Дивіться також: "#бать так королеву, воровать так миллион", - записи злочинної групи працівників ОГП, які оприлюднило НАБУ. ВIДЕО

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НАБУ (4490) майно (294) шахрайство (1079)
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Топ коментарі
+14
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05.09.2026 21:46 Відповісти
+11
Ось він нащадок НКВДистів погрожував всім а сам виявився звичайним бандитом в банді ЗЕблазня!!!
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05.09.2026 21:42 Відповісти
+10
В те, що їх посадять, вони не вірять. Мабуть, вони праві, будуть "сидіти" як крупа.
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05.09.2026 21:31 Відповісти

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