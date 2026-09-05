"У меня тут Porsche, Loro Piana, браслеты, сумки. Мне всt надо удалять?": фигуранты преступной группы сотрудников ГП жалуются на удаление доказательств роскоши в соцсетях

На обнародованных НАБУ записях операции "Карфаген" участники преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора, которые "крышевали" мошеннические колл-центры, обсуждают, что нужно удалять из социальных сетей доказательства своей роскошной жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы НАБУ по делу "Карфаген".

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Конспирация от НАБУ

Так, в частности, в разговорах "Муза" беспокоится, что для сокрытия состояния "Канцлера" из Instagram нужно удалить фото Porsche, Loro Piana и Mimi.

Осознавая незаконность своих действий, заместитель начальника одного из департаментов ОГП "Канцлер" принимал меры конспирации, чтобы скрыть преступную деятельность и миллионные доходы.

Согласно перехваченным разговорам:

"Канцлер":

"Так разговаривать научился, чтобы никто вообще меня не понимал, потому что это помогает скрываться от сотрудников НАБУ".

"Муза":

"Если сейчас удалить все это, то мне вообще все нужно удалить. У меня тут Porsche, Loro Piana, Мими, в конце концов, цветы. Ну? Часы, браслеты, сумки. Мне все нужно удалять, понимаешь? Историю можно удалить? Ну, шуба еще, да, они могут понять, что она не бюджетная…"

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

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