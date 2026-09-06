Операція "Карфаген": прокурор САП просить для Кропиви тримання під вартою з альтернативою застави у 200 млн грн

Прокурор САП просить Вищий антикорупційний суд обрати заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергію Кропиві, якому інкримінують покривання шахрайських кол-центрів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 200 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію судового засідання.

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"Прошу застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 200 млн грн",- сказав прокурор САП.

Також прокурор просить суд покласти на Кропиву низку процесуальних обов’язків у разі внесення застави. Зокрема, йдеться про носіння електронного браслета, здачу закордонних паспортів та заборону спілкуватися зі свідками у справі, включно з генпрокурором Русланом Кравченком.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

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