"Замам дал пилюлей": прокурор САП заявив про вплив Кропиви на генпрокурора Кравченка у справі про кол-центри

Прокурор САП у Вищому антикорупційному суді заявив, що на прохання Сергія Кропиви Генеральний прокурор Руслан Кравченко вживав заходів, щоб "приструнити" заступників профільних департаментів в інтересах діяльності учасників імовірної злочинної організації.

Про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на заяви прокурора САП в залі суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Зокрема, прокурор зацитував одну із розмов Кропиви з водієм. Вона свідчить, що на прохання Кропиви генпрокурор Кравченко вживав заходів, щоб "приструнити" деяких своїх заступників в інтересах фігурантів справи.

Кропива: Замам дал пилюлей, там что-то шеф….

Водій: Кому? Шефа замам?

Кропива: Правильно тут, неправильно, короче, победил.

В одній з розмов згадується "Мария Сергеевна" (ймовірно, перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко) та "Крим" (ймовірно, заступник генпрокурора Максим Крим).

"Братан, набирал, что надо будет Марии Сергеевне. Мария Сергеевна, Крым, ты, я и Ашот. У МС (Вдовиченко?) будем встречаться. Продумаем вот эту всю фигню. Потому что я со всеми пересрался. Будем встречаться", - цитує Кропиву прокурор САП.

На ще одній із цитат Кропиви, ймовірно згадується Кравченко:

"Вроде все будет так, как мы хотим. Если там кого-то что-то не будет устраивать, тогда шеф сам скажет, как должно быть и оно так будет, как нам надо".

Далі прокурор САП зацитував розмову Кропиви з його довіреною особою Богданом Бойком. Кропива попередив його про проведення вибіркових обшуків у "недружніх" колцентрах у Дніпрі і попросив перелік адрес колцентрів, щоб не чіпати колцентри Бойка. Богдан Бойко - це президент ФК Харків, негласний куратор колцентрів, додає прокурор САП.

"Да, Бодечка, братан, все нормально. Я разговаривал с ДСРом (Департамент стартегічних розслідувань Нацолу), говорят, что в ДСР в розыске ничего нету по этому региону. Все поставлено на hold. Пока нету повреждений, что оттуда что-то", - каже Кропива Бойку.

Далі Кропива просив Бойка знайти людину, щоб вона написала формальну заяву для вжиття Офісом генпрокурора заходів для міжнародного співробітництва з Казахстаном.

"Там казахи звонили, они готовы вынести этого плохого человека. Нужен от нас человек, чтобы написал заявление, подумай, найди чувака", - заявляє Бойку Кропива.

Ще одна розмова між ними:

"Братан, все нормально? Помощь нужна? Ты куда, в Монако? А, в Лиссабон голимый? Тяжело дышать в Лиссабоне? Хорошо, давай", - цитує Кропиву прокурор САП.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

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