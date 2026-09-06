Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів. В ОГП будуть перевірки на поліграфі і кадрові рішення, - генпрокурор Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечує свою причетність до заступництва незаконних колцентрів після обшуків у його кабінеті, а також анонсував звільнення фігуранта розслідування, масові перевірки посадовців на поліграфі та кадрові чистки в Офісі генпрокурора.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Кравченка

"У зв’язку з розслідуванням щодо можливого сприяння діяльності незаконних колцентрів вважаю за необхідне чітко зафіксувати свою позицію: Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження Генерального прокурора", - запевняє він.

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За словами генпрокурора, щодо працівника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, рішення вже ухвалені. Його відсторонено від виконання службових обов’язків. Кравченко також доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою.

"Винуватість встановлює суд. За управлінські рішення в системі, яку очолюю, відповідаю я. Одним кадровим рішенням не обмежимося", - наголосив він.

Доручення

Кравченко також доручив перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював зазначений працівник, та підрозділу з протидії кіберзлочинності. Перевірятимуть ухвалені рішення, матеріали та результати роботи.

Окремо він доручив організувати проходження поліграфа всіма працівниками структурних підрозділів, які мають відношення до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних колцентрів. Це стосується всіх без винятку.

Будуть кадрові та службові рішення

За результатами перевірок ухвалюватимуться кадрові та службові рішення, а за наявності підстав - кримінально-процесуальні. Якщо інші працівники сприяли колцентрам, втручалися в розслідування або прикривали незаконну діяльність, їхні дії також отримають правову оцінку.

"Посада нікого не захистить. За останній рік правоохоронці затримували працівників прокуратури та повідомляли їм про підозри. Ми не приховували цих випадків і самі публічно про них повідомляли. Так буде й надалі. Після призначення на посаду я поставив завдання активізувати роботу проти шахрайських колцентрів. За останні 12 місяців проведено понад 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 колцентрів та роботу понад 5 тисяч операторських місць. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, понад 183 особам повідомлено про підозру. Обвинувальні акти щодо 93 осіб уже скеровано до суду. Але жодні результати роботи не можуть бути виправданням для зловживань усередині прокуратури", - додав Кравченко.

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Про обшуки у Кравченка

Він також наголосив, що під час слідчих дій було надано повний доступ до його робочого кабінету та всього, що необхідно було оглянути. Жодних перешкод не створювалося.

"Приховувати мені нічого. Сейф на фото, яке поширюють у медіа та соціальних мережах, не знаходиться в Офісі Генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП. Твердження про протилежне неправда. Повідомлення про моє нібито "зникнення" також неправда. Розумію, що багатьом хотілось би, щоб я "сховався", опинився в лікарні, чи щось інше. Розчарую своїх "прихильників": вчора був на робочому місці, сьогодні в робочому режимі і трохи спорту. Працюємо далі", - резюмує генпрокурор.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

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