Я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров. В ОГП будут проверки на полиграфе и кадровые решения, - генеральный прокурор Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отрицает свою причастность к покровительству незаконных колл-центров после обысков в его кабинете, а также объявил об увольнении фигуранта расследования, массовых проверках должностных лиц на полиграфе и кадровых чистках в Офисе генпрокурора.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Кравченко

"В связи с расследованием о возможном содействии деятельности незаконных колл-центров считаю необходимым четко зафиксировать свою позицию: я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия Генерального прокурора", - уверяет он.

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По словам генпрокурора, в отношении сотрудника Офиса Генерального прокурора, фигурирующего в расследовании, решения уже приняты. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кравченко также поручил подготовить кадровое решение об увольнении в соответствии с предусмотренной законом процедурой.

"Вину устанавливает суд. За управленческие решения в системе, которую возглавляю, отвечаю я. Одним кадровым решением мы не ограничимся", - подчеркнул он.

Поручение

Кравченко также поручил проверить работу департамента международного сотрудничества, где работал указанный сотрудник, и подразделения по противодействию киберпреступности. Будут проверяться принятые решения, материалы и результаты работы.

Отдельно он поручил организовать прохождение полиграфа всеми сотрудниками структурных подразделений, имеющих отношение к процессуальному руководству и расследованию дел о незаконных колл-центрах. Это касается всех без исключения.

Будут приняты кадровые и служебные решения

По результатам проверок будут приниматься кадровые и служебные решения, а при наличии оснований - уголовно-процессуальные. Если другие сотрудники содействовали колл-центрам, вмешивались в расследование или прикрывали незаконную деятельность, их действия также получат правовую оценку.

"Должность никого не защитит. За последний год правоохранители задерживали сотрудников прокуратуры и сообщали им о подозрениях. Мы не скрывали этих случаев и сами публично о них сообщали. Так будет и в дальнейшем. После назначения на должность я поставил задачу активизировать работу по борьбе с мошенническими колл-центрами. За последние 12 месяцев проведено более 1050 обысков, пресечена деятельность около 340 колл-центров и работа более 5 тысяч операторских мест. В настоящее время расследуется 147 уголовных дел, более 183 лицам сообщено о подозрении. Обвинительные акты в отношении 93 человек уже направлены в суд. Но никакие результаты работы не могут служить оправданием для злоупотреблений внутри прокуратуры", - добавил Кравченко.

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Об обысках у Кравченко

Он также подчеркнул, что во время следственных действий был предоставлен полный доступ к его рабочему кабинету и всему, что необходимо было осмотреть. Никаких препятствий не создавалось.

"Скрывать мне нечего. Сейф на фото, которое распространяют в СМИ и социальных сетях, не находится в Офисе Генерального прокурора. Он не имеет отношения ни к моему рабочему кабинету, ни к другим сотрудникам ОГП. Утверждения об обратном - неправда. Сообщения о моем якобы "исчезновении" также неправда. Понимаю, что многим хотелось бы, чтобы я "скрылся", оказался в больнице или что-то в этом роде. Разочарую своих "сторонников": вчера был на рабочем месте, сегодня в рабочем режиме и немного занимаюсь спортом. Работаем дальше", - резюмирует генпрокурор.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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