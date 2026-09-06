"Замам дал пилюлей": прокурор САП заявил о влиянии Кропивы на генпрокурора Кравченко в деле о колл-центрах

Прокурор САП в Высшем антикоррупционном суде заявил, что по просьбе Сергея Кропивы генеральный прокурор Руслан Кравченко принимал меры, чтобы "приструнить" заместителей профильных департаментов в интересах деятельности участников предполагаемой преступной организации.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на заявления прокурора САП в зале суда, информирует Цензор.НЕТ.

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В частности, прокурор процитировал один из разговоров Кропивы с водителем. Он свидетельствует о том, что по просьбе Кропивы генпрокурор Кравченко принимал меры, чтобы "приструнить" некоторых своих заместителей в интересах фигурантов дела.

Кропива: Замам дал пилюлей, там что-то шеф…

Водитель: Кому? Заместителям шефа?

Кропива: Правильно тут, неправильно, короче, победил.

В одном из разговоров упоминаются "Мария Сергеевна" (вероятно, первый заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко) и "Крым" (вероятно, заместитель генпрокурора Максим Крым).

"Братан, набирал, что надо будет Марии Сергеевне. Мария Сергеевна, Крым, ты, я и Ашот. У МС (Вдовиченко?) будем встречаться. Продумаем вот всю эту фигню. Потому что я со всеми пересрался. Будем встречаться", — цитирует Кропиву прокурор САП.

В еще одной цитате Кропивы, вероятно, упоминается Кравченко:

"Вроде все будет так, как мы хотим. Если там кого-то что-то не устроит, тогда шеф сам скажет, как должно быть, и будет так, как нам нужно".

Далее прокурор САП процитировал разговор Кропивы с его доверенным лицом Богданом Бойко. Кропива предупредил его о проведении выборочных обысков в "недружественных" колл-центрах в Днепре и попросил список адресов колл-центров, чтобы не трогать колл-центры Бойко. Богдан Бойко — это президент ФК "Харьков", негласный куратор колл-центров, добавляет прокурор САП.

"Да, Бодечка, братан, все нормально. Я разговаривал с ДСР (Департамент стратегических расследований Нацола), говорят, что в ДСР в розыске ничего нет по этому региону. Все поставлено на hold. Пока нет повреждений, что оттуда что-то", — говорит Кропива Бойко.

Далее Кропива попросил Бойко найти человека, чтобы тот написал официальное заявление для принятия Офисом генпрокурора мер по международному сотрудничеству с Казахстаном.

"Там казахи звонили, они готовы выдворить этого плохого человека. Нужен человек от нас, чтобы написал заявление, подумай, найди парня", — говорит Кропива Бойко.

Еще один разговор между ними:

"Братан, все нормально? Помощь нужна? Ты куда, в Монако? А, в Лиссабон голимый? Тяжело дышать в Лиссабоне? Хорошо, давай", — цитирует Кропиву прокурор САП.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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