Операция "Карфаген": прокурор САП просит для Кропивы содержание под стражей с альтернативой залога в 200 млн грн
Прокурор САП просит Высший антикоррупционный суд избрать в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Сергея Кропивы, которому инкриминируется прикрытие мошеннических колл-центров, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 200 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
"Прошу применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 200 млн грн", — сказал прокурор САП.
Также прокурор просит суд возложить на Кропиву ряд процессуальных обязательств в случае внесения залога. В частности, речь идет о ношении электронного браслета, сдаче загранпаспортов и запрете общаться со свидетелями по делу, включая генпрокурора Руслана Кравченко.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
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