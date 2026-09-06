"Шеф, все сделаем": Кропива контролировал ремонт в доме генерального прокурора Кравченко в Козине, - прокурор САП

По данным прокурора САП, заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, которому инкриминируется прикрытие мошеннических колл-центров, координировал проведение ремонта в доме генерального прокурора Руслана Кравченко в Козине.

Соответствующие данные следствия озвучил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Высшем антикоррупционном суде в воскресенье, во время избрания меры пресечения в отношении Кропивы, передают "Укринформ" и Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам прокурора, детективы зафиксировали общение 04.03.2026 года Кропивы с генеральным прокурором, из которого следует, что Кропива "находится под протекторатом генерального прокурора", чем, соответственно, объясняется наличие у него "больших властных полномочий".

Так, прокурор зачитал протокол по итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий, согласно которым установлено общение Кропивы с различными лицами, из чего, по мнению следствия, "видно сближение Кропивы с генеральным прокурором и выполнение им различного рода поручений".

"Из указанных разговоров следует, что Кропива организует и координирует ремонт в доме, в котором проживает генеральный прокурор, поддерживает связь с прорабом и другим персоналом по различным техническим вопросам", — отметил прокурор.

В частности, судя по записям, Кропива организовывал ремонтные работы в доме в Козине, где проживает генпрокурор Кравченко.

Прокурор процитировал разговор от 26 января 2026 года:

Кропива: Шеф, куда ехать, что спасать, скажите?

Кравченко: Да ничего. И вот эта система, он номер скинул, как ее, Мирослава, ты сможешь подъехать?

Кропива: Конечно, будут с ней, в среду в 12:00 там.

Кравченко: И смотри, надо будет поставить газовый генератор, тот убрать. Киловатт 30 или 50. Только не на служебке езжай, я тебе Олега пришлю. Короче, 30 киловатт инвертор, 60 батарею, газовый генератор.

Кропива: Шеф, понял, все запланирую. Все сделаем.

Кроме того, согласно обнародованным прокурором данным, Кропива помогал оформить визу в США супруге Кравченко, а также организовывал празднование дня рождения генпрокурора в Мадриде.

По мнению следствия, Кропива является "доверенным лицом генерального прокурора", о чем свидетельствуют "имеющиеся с ним дружеские неформальные отношения".

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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