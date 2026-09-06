"Шеф, все сделаем": Кропива контролював ремонт у будинку генпрокурора Кравченка в Козині, - прокурор САП
За даними прокурора САП, заступник начальника Департаменту міжнародно співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якому інкримінують покривання шахрайських колцентрів, координував проведення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.
Відповідні дані слідства озвучив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Вищому антикорупційному суді у неділю, під час обрання запобіжного заходу Кропиві, передають "Укрінформ" та Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Виконання доручень
За словами прокурора, детективи зафіксували спілкування 04.03.2026 року Кропиви з генеральним прокурором, з якого вбачається, що Кропива "перебуває під протекторатом генерального прокурора", чим відповідно пояснюється наявність у нього "великих владних повноважень".
Так, прокурор зачитав протокол за підсумками проведення оперативно-розшукових заходів, відповідно до яких встановлено спілкування Кропиви з різними особами, із чого, на думку слідства, "вбачається наближеність Кропиви до генерального прокурора і виконання ним різного роду доручень".
"Із вказаних розмов вбачається, що Кропива організовує і координує ремонт у будинку, у якому проживає генеральний прокурор, здійснює комунікацію з прорабом та іншим персоналом з різних технічних питань", - зазначив прокурор.
Зокрема, судячи з плівок, Кропива організовував ремонтні роботи в будинку у Козині, де проживає генпрокурор Кравченко.
Прокурор зацитував розмову від 26 січня 2026 року:
Кропива: Шеф, куда ехать, что спасать, скажите?
Кравченко: Да ничего. И вот эта система, он номер скинул, как ее, Мирослава, ты сможешь подъехать?
Кропива: Конечно, будут с ней, в среду в 12:00 там.
Кравченко: И смотри, надо будет генератор поставить газовый, тот убрат. Киловат 30 или 50. Только не на служебке поедь, я тебе Олега пришлю. Короче, 30 киловат инвертор, 60 батарею, газовый генератор.
Кропива: Шеф, понял, все запланирую. Все сделаем.
Допомога із поїздками за кордон
Крім того, відповідно оприлюднених прокурором даних, Кропива допомагав зробити візу до США дружині Кравченка, а також організовував святкування дня народження генпрокурора у Мадриді.
На думку слідства, Кропива є "довіреною особою генерального прокурора", про що свідчать "наявні з ним дружні неформальні стосунки".
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
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преЗедента , бо це всі його призначенці особисті 😡