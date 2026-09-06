"Шеф, все сделаем": Кропива контролював ремонт у будинку генпрокурора Кравченка в Козині, - прокурор САП

За даними прокурора САП, заступник начальника Департаменту міжнародно співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якому інкримінують покривання шахрайських колцентрів, координував проведення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.

Відповідні дані слідства озвучив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Вищому антикорупційному суді у неділю, під час обрання запобіжного заходу Кропиві, передають "Укрінформ" та Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Виконання доручень

За словами прокурора, детективи зафіксували спілкування 04.03.2026 року Кропиви з генеральним прокурором, з якого вбачається, що Кропива "перебуває під протекторатом генерального прокурора", чим відповідно пояснюється наявність у нього "великих владних повноважень".

Так, прокурор зачитав протокол за підсумками проведення оперативно-розшукових заходів, відповідно до яких встановлено спілкування Кропиви з різними особами, із чого, на думку слідства, "вбачається наближеність Кропиви до генерального прокурора і виконання ним різного роду доручень".

"Із вказаних розмов вбачається, що Кропива організовує і координує ремонт у будинку, у якому проживає генеральний прокурор, здійснює комунікацію з прорабом та іншим персоналом з різних технічних питань", - зазначив прокурор.

Зокрема, судячи з плівок, Кропива організовував ремонтні роботи в будинку у Козині, де проживає генпрокурор Кравченко.

Прокурор зацитував розмову від 26 січня 2026 року:

Кропива: Шеф, куда ехать, что спасать, скажите?

Кравченко: Да ничего. И вот эта система, он номер скинул, как ее, Мирослава, ты сможешь подъехать?

Кропива: Конечно, будут с ней, в среду в 12:00 там.

Кравченко: И смотри, надо будет генератор поставить газовый, тот убрат. Киловат 30 или 50. Только не на служебке поедь, я тебе Олега пришлю. Короче, 30 киловат инвертор, 60 батарею, газовый генератор.

Кропива: Шеф, понял, все запланирую. Все сделаем.

Допомога із поїздками за кордон

Крім того, відповідно оприлюднених прокурором даних, Кропива допомагав зробити візу до США дружині Кравченка, а також організовував святкування дня народження генпрокурора у Мадриді.

На думку слідства, Кропива є "довіреною особою генерального прокурора", про що свідчать "наявні з ним дружні неформальні стосунки".

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

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