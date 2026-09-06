ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві у справі про шахрайські колцентри: тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у покриванні діяльності шахрайських кол-центрів. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою до 2 листопада із можливістю внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію судового засідання.

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У разі внесення застави на Кропиву будуть покладені, серед іншого такі обов’язки:

здати паспорти для виїзду за кордон;

утриматися від спілкування з певними особами, зокрема, з генпрокурором Кравченком, його заступницею Вдовиченко та іншими причетними особами;

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду.

Нагадаємо, що прокурор САП просив Вищий антикорупційний суд обрати заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергію Кропиві, якому інкримінують покривання шахрайських кол-центрів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 200 млн грн.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

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