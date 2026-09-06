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Новини Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
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ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві у справі про шахрайські колцентри: тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн грн

Кропива

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у покриванні діяльності шахрайських кол-центрів. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою до 2 листопада із можливістю внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію судового засідання. 

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У разі внесення застави на Кропиву будуть покладені, серед іншого такі обов’язки:

  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • утриматися від спілкування з певними особами, зокрема, з генпрокурором Кравченком, його заступницею Вдовиченко та іншими причетними особами;
  • прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду.

Нагадаємо, що прокурор САП просив Вищий антикорупційний суд обрати заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергію Кропиві, якому інкримінують покривання шахрайських кол-центрів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 200 млн грн.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

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Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1674) запобіжний захід (730) Кропива Сергій (1)
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Топ коментарі
+12
Опять надо новый банк искать и отжимать. Ну что за жизнь...
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06.09.2026 19:54 Відповісти
+10
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06.09.2026 20:03 Відповісти
+7
30% доходу за місяць.
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06.09.2026 19:53 Відповісти

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