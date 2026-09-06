ВАКС избрал меру пресечения чиновнику ОГП Кропиве в деле о мошеннических колл-центрах: содержание под стражей с альтернативой залога в 120 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, которого подозревают в прикрытии деятельности мошеннических колл-центров. Суд принял решение о содержании под стражей до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 миллионов гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
В случае внесения залога на Кропиву будут возложены, среди прочего, следующие обязанности:
- сдать паспорта для выезда за границу;
- воздержаться от общения с определенными лицами, в частности, с генпрокурором Кравченко, его заместителем Вдовиченко и другими причастными лицами;
- прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда.
Напомним, что прокурор САП просил Высший антикоррупционный суд избрать заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Сергею Кропиве, которому инкриминируют покрытие мошеннических колл-центров, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 200 млн грн.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
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