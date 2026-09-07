Фигурантка операции "Карфаген" Ивахненко: Я ничего не знала ни о какой преступной организации
Фигурантка операции НАБУ и САП "Карфаген" Елизавета Ивахненко прокомментировала предъявленное ей подозрение.
Об этом она заявила во время заседания ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Я ни о какой преступной организации, о её существовании или об участии меня в этой организации - я вообще сомневаюсь, что она существует, я ничего не знала", - отметила она.
Также она подтвердила, что знакома с Кропивой.
Ивахненко воздержалась от ответа на вопрос о том, какие у нее были отношения с Кропивой и проживали ли они вместе.
"Я думаю, не все разговоры фактически представлены так, как это было на самом деле. У меня есть сомнения относительно полного контекста этих разговоров", - добавила она.
Ивахненко также объяснила, почему находилась во Львове во время задержания.
"Я ехала на отдых. Я планировала провести один день во Львове, а затем поехать в Одессу. Я аспирантка, поэтому мне нужно было поехать в университет, заполнить все журналы. После Львова я намеревалась отправиться в Одессу. Эта информация также есть в "Укрзализныце", билет", - пояснила она.
Ивахненко учится в Одессе.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
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