Фигурантка операции "Карфаген" Ивахненко: Я ничего не знала ни о какой преступной организации

Фигурантка операции НАБУ и САП "Карфаген" Елизавета Ивахненко прокомментировала предъявленное ей подозрение.

Об этом она заявила во время заседания ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Я ни о какой преступной организации, о её существовании или об участии меня в этой организации - я вообще сомневаюсь, что она существует, я ничего не знала", - отметила она.

Также она подтвердила, что знакома с Кропивой.

Ивахненко воздержалась от ответа на вопрос о том, какие у нее были отношения с Кропивой и проживали ли они вместе.

"Я думаю, не все разговоры фактически представлены так, как это было на самом деле. У меня есть сомнения относительно полного контекста этих разговоров", - добавила она.

Ивахненко также объяснила, почему находилась во Львове во время задержания.

"Я ехала на отдых. Я планировала провести один день во Львове, а затем поехать в Одессу. Я аспирантка, поэтому мне нужно было поехать в университет, заполнить все журналы. После Львова я намеревалась отправиться в Одессу. Эта информация также есть в "Укрзализныце", билет", - пояснила она.

Ивахненко учится в Одессе.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

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