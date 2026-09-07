Чиновник ОГП Кропива, помимо прикрытия колл-центров, подозревается в легализации имущества на сумму почти 90 млн грн, - прокурор САП

В ходе заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор САП заявил, что заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, которому инкриминируется прикрытие мошеннических колл-центров, также подозревается в легализации имущества.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, пишет Цензор.НЕТ.

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Масштаб отмывания средств

Во время заседания прокурор САП заявил, что Кропива, помимо "крышевания" колл-центров, подозревается в легализации имущества с августа 2025 по сентябрь 2026 года на сумму 41,7 миллиона гривен. В это время он занимал должность в Офисе генпрокурора.

Кроме того, Кропива подозревается в легализации имущества во время работы в должности заместителя главы Одесской областной администрации с августа 2023 по май 2025 года. Речь идет о легализации имущества на сумму 48,2 миллиона гривен.

В ЦПК отметили, что руководителем Одесской ОВА в то время и по сей день остается Олег Кипер. По данным СМИ, у него тоже проводились обыски.

Напомним, что 6 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве, которого подозревают в прикрытии деятельности мошеннических колл-центров. Суд принял решение о содержании под стражей до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 миллионов гривен.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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