Кравченко отверг утверждения о причастности к получению средств от незаконных колл-центров и прокомментировал ситуацию с домом
Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал обнародованные НАБУ и САП записи разговоров и отверг свою причастность к получению или легалтзации средств от незаконных колл-центров. Он также прокомментировал ситуацию вокруг арендованного дома, который обнаружили журналисты.
Соответствующее заявление Кравченко опубликовал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Опровержение обвинений
"Что касается обнародованных разговоров и моего участия в них: утверждения о моей причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации я отвергаю", — заявил Кравченко.
Он отметил, что из разговоров очевидно, что предыдущее утверждение антикоррупционных органов о его причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации не имеет никакого подтверждения.
"Разговоры — это просто разговоры, как и фото сейфа с деньгами — это лишь фото сейфа с деньгами, которое не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре, а является, по утверждению адвокатов, фотографией из другого уголовного дела", — заявил генпрокурор.
Расходы семьи
Также Кравченко заявил, что все расходы на поездки и быт его семьи осуществлялись в рамках действующего законодательства и его задекларированных доходов без каких-либо нарушений.
"Что касается получения визы в США и покупки ноутбука: моя жена самостоятельно готовила документы и получала визу, а нового ноутбука у нее нет", — подчеркнул генпрокурор.
Разъяснения по поводу дома в Козине
Отдельно Кравченко объяснил ситуацию вокруг арендованного дома, о котором упоминалось во время судебного заседания.
"Что касается дома площадью 280 кв. м, в котором проживает наша семья на праве аренды: мы выбрали его еще зимой, но он требовал доработок и настройки оборудования. Именно в этом контексте обсуждались работа мастеров, сигнализация и бытовая техника. В дом мы переехали 1 мая 2026 года. Мое постоянное место жительства будет задекларировано в соответствии с законом", — заявил чиновник.
Подводя итог, Кравченко добавил, что должность не освобождает его от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами".
Что предшествовало
Напомним, что, по данным прокурора САП, заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива, которому инкриминируют прикрытие мошеннических колл-центров, координировал проведение ремонта в доме генпрокурора Руслана Кравченко в Козине.
Журналисты Bihus.Info впоследствии показали дом в Козине, которым, возможно, тайно пользуется генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Операция "Карфаген"
- Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
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