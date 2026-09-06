Кравченко отверг утверждения о причастности к получению средств от незаконных колл-центров и прокомментировал ситуацию с домом

Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал обнародованные НАБУ и САП записи разговоров и отверг свою причастность к получению или легалтзации средств от незаконных колл-центров. Он также прокомментировал ситуацию вокруг арендованного дома, который обнаружили журналисты.

Соответствующее заявление Кравченко опубликовал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Опровержение обвинений

"Что касается обнародованных разговоров и моего участия в них: утверждения о моей причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации я отвергаю", — заявил Кравченко.

Он отметил, что из разговоров очевидно, что предыдущее утверждение антикоррупционных органов о его причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации не имеет никакого подтверждения.

"Разговоры — это просто разговоры, как и фото сейфа с деньгами — это лишь фото сейфа с деньгами, которое не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре, а является, по утверждению адвокатов, фотографией из другого уголовного дела", — заявил генпрокурор.

Расходы семьи

Также Кравченко заявил, что все расходы на поездки и быт его семьи осуществлялись в рамках действующего законодательства и его задекларированных доходов без каких-либо нарушений.

"Что касается получения визы в США и покупки ноутбука: моя жена самостоятельно готовила документы и получала визу, а нового ноутбука у нее нет", — подчеркнул генпрокурор.

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Разъяснения по поводу дома в Козине

Отдельно Кравченко объяснил ситуацию вокруг арендованного дома, о котором упоминалось во время судебного заседания.

"Что касается дома площадью 280 кв. м, в котором проживает наша семья на праве аренды: мы выбрали его еще зимой, но он требовал доработок и настройки оборудования. Именно в этом контексте обсуждались работа мастеров, сигнализация и бытовая техника. В дом мы переехали 1 мая 2026 года. Мое постоянное место жительства будет задекларировано в соответствии с законом", — заявил чиновник.

Подводя итог, Кравченко добавил, что должность не освобождает его от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами".

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Что предшествовало

Напомним, что, по данным прокурора САП, заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива, которому инкриминируют прикрытие мошеннических колл-центров, координировал проведение ремонта в доме генпрокурора Руслана Кравченко в Козине.

Журналисты Bihus.Info впоследствии показали дом в Козине, которым, возможно, тайно пользуется генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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