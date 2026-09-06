Bihus.Info обнаружили дом в Козине, которым может тайно пользоваться генеральный прокурор Кравченко. ФОТО

Журналисты Bihus.Info обнаружили дом в Козине, которым, возможно, тайно пользуется генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Об этом Bihus.Info сообщает со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что именно об этом доме упоминалось на заседании ВАКС по вопросу избрания меры пресечения Сергею Кропиве — заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора.

О местонахождении отсутствующего в декларации генпрокурора дома журналистам стало известно из собственных источников.

По данным источников редакции, речь идет о доме в Козине площадью около 300 м². Он оформлен в начале 2026 года. Его владелица — 73-летняя женщина, которая открыла ИП месяц назад и отсутствует в списке родственников Кравченко в декларации.

Что предшествовало

Напомним, что, по данным прокурора САП, заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива, которому инкриминируют прикрытие мошеннических колл-центров, координировал проведение ремонта в доме генпрокурора Руслана Кравченко в Козине.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

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