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Новини Операція Карфаген
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Bihus.Info знайшли будинок в Козині, яким може таємно користуватися генпрокурор Кравченко. ФОТО

Журналісти Bihus.Info знайшли будинок в Козині, яким може таємно користуватися генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Про це Bihus.Info повідомляє з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі про нерухомість

Зазначається, що саме про цей будинок згадувалося на засіданні ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві – заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора.

будинок Кравченка

Про місцезнаходження відсутнього у декларації генпрокурора будинку журналістам стало відомо із власних джерел.

За даними джерел редакції, йдеться про будинок у Козині, площею близько 300м². Він оформлений на початку 2026 року. Його власниця – 73-річна жінка, яка відкрила ФОП місяць тому і яка відсутня в переліку родичів Кравченка у декларації.

будинок Кравченка

будинок Кравченка

Що передувало

Нагадаємо, що за даними прокурора САП, заступник начальника Департаменту міжнародно співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якому інкримінують покривання шахрайських колцентрів, координував проведення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.

Читайте також: "Шеф, все сделаем": Кропива контролював ремонт у будинку генпрокурора Кравченка в Козині, - прокурор САП

Операція "Карфаген"

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

Читайте також: "Замам дал пилюлей": прокурор САП заявив про вплив Кропиви на генпрокурора Кравченка у справі про кол-центри

Автор: 

Київська область (4734) Кравченко Руслан (235) Офіс Генпрокурора (3734) Обухівський район (63) Козин (6)
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Топ коментарі
+8
Слизький цей Кравчнко - хоче проскочити поміж *******
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06.09.2026 22:06 Відповісти
+8
Зєлю геть. Вибори
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06.09.2026 22:07 Відповісти
+6
Поки в Україні не введуть смертну кару за корупцію, процвітання не чекайте.
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06.09.2026 22:10 Відповісти

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