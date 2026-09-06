Bihus.Info знайшли будинок в Козині, яким може таємно користуватися генпрокурор Кравченко. ФОТО

Журналісти Bihus.Info знайшли будинок в Козині, яким може таємно користуватися генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Про це Bihus.Info повідомляє з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі про нерухомість

Зазначається, що саме про цей будинок згадувалося на засіданні ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві – заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора.

Про місцезнаходження відсутнього у декларації генпрокурора будинку журналістам стало відомо із власних джерел.

За даними джерел редакції, йдеться про будинок у Козині, площею близько 300м². Він оформлений на початку 2026 року. Його власниця – 73-річна жінка, яка відкрила ФОП місяць тому і яка відсутня в переліку родичів Кравченка у декларації.

Що передувало

Нагадаємо, що за даними прокурора САП, заступник начальника Департаменту міжнародно співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якому інкримінують покривання шахрайських колцентрів, координував проведення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

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