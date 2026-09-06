"Муза" Ивахненко с пленок НАБУ в 22 года была заместителем декана в Одесской юридической академии, - "Слідство.Інфо"
Елизавета Ивахненко, фигурантка операции НАБУ и САП "Карфаген", в 22 года занимала должность заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии. В настоящее время она не работает на этой должности.
Об этом сообщает "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
Академическая карьера
"Слідство.Інфо" напомнило, что во время заседания Высшего антикоррупционного суда по вопросу избрания меры пресечения фигурантам "Карфагена" стало известно, что "Муза" из новых записей НАБУ и САП — это Елизавета Ивахненко. Ей недавно исполнилось 24 года.
"Слідство.Інфо" нашло упоминания о ней на сайте Одесской юридической академии. Так, в 2020 году Елизавета Ивахненко, на тот момент студентка 3-го курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции, рассказывала, что хочет изучать семейное право.
В октябре 2024 года девушка была аспиранткой кафедры международного и европейского права в этом учебном заведении. Она выиграла соревнования по дартсу в рамках спартакиады 2024/2025 среди профессорско-преподавательского состава.
В этом же учебном году (2024/2025) Ивахненко провела профориентационную беседу для учащихся Одесского лицея № 56 уже в качестве заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии.
Таким образом, как отмечает "Слідство.Інфо", эту должность она заняла в 22 года, обучаясь в аспирантуре.
Отмечается, что по состоянию на май 2025 года Ивахненко еще была заместителем декана — от имени учебного заведения принимала участие в форуме "Синергия Юга — Курс на цифровую трансформацию". Однако сейчас в руководстве факультета ее уже нет.
Элитные активы и имущество
По данным YouControl, в конце июля 2025 года Ивахненко открыла ФЛП с основным видом деятельности в сфере права. С июня 2025 года она является владелицей MERCEDES-BENZ EQE 350 (2023 года выпуска), а с октября того же года — нежилого помещения площадью более 150 квадратных метров в Печерском районе Киева.
Кроме того, по данным НАБУ и САП, в январе 2026 года новая недвижимость появилась и у матери Ивахненко — квартира в Одессе площадью 64,5 квадратных метров.
Следствие считает, что Елизавета Ивахненко ("Муза") была близким лицом Сергея Кропивы ("Канцлера"), который организовал преступную группировку, занимавшуюся крышеванием мошеннических колл-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.
Фигурантка дела "Карфаген"
Напомним, что ранее Антикоррупционный центр "Межа" идентифицировал "Музу", которая фигурирует на "пленках НАБУ" и является участницей преступной организации, занимавшейся "крышеванием незаконных колл-центров".
Ею оказалась Елизавета Ивахненко.
На обнародованных НАБУ записях операции "Карфаген" она в разговоре с "Канцлером" — заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергеем Кропивой — жаловалась, что нужно удалять из соцсетей доказательства своей роскошной жизни.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- В воскресенье, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве, которого подозревают в прикрытии деятельности мошеннических колл-центров. Суд принял решение о содержании под стражей до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 миллионов гривен.
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