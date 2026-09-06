"Муза" Ивахненко с пленок НАБУ в 22 года была заместителем декана в Одесской юридической академии, - "Слідство.Інфо"

Елизавета Ивахненко, фигурантка операции НАБУ и САП "Карфаген", в 22 года занимала должность заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии. В настоящее время она не работает на этой должности.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

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Академическая карьера

"Слідство.Інфо" напомнило, что во время заседания Высшего антикоррупционного суда по вопросу избрания меры пресечения фигурантам "Карфагена" стало известно, что "Муза" из новых записей НАБУ и САП — это Елизавета Ивахненко. Ей недавно исполнилось 24 года.

"Слідство.Інфо" нашло упоминания о ней на сайте Одесской юридической академии. Так, в 2020 году Елизавета Ивахненко, на тот момент студентка 3-го курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции, рассказывала, что хочет изучать семейное право.

В октябре 2024 года девушка была аспиранткой кафедры международного и европейского права в этом учебном заведении. Она выиграла соревнования по дартсу в рамках спартакиады 2024/2025 среди профессорско-преподавательского состава.

В этом же учебном году (2024/2025) Ивахненко провела профориентационную беседу для учащихся Одесского лицея № 56 уже в качестве заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии.

Таким образом, как отмечает "Слідство.Інфо", эту должность она заняла в 22 года, обучаясь в аспирантуре.

Отмечается, что по состоянию на май 2025 года Ивахненко еще была заместителем декана — от имени учебного заведения принимала участие в форуме "Синергия Юга — Курс на цифровую трансформацию". Однако сейчас в руководстве факультета ее уже нет.

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Элитные активы и имущество

По данным YouControl, в конце июля 2025 года Ивахненко открыла ФЛП с основным видом деятельности в сфере права. С июня 2025 года она является владелицей MERCEDES-BENZ EQE 350 (2023 года выпуска), а с октября того же года — нежилого помещения площадью более 150 квадратных метров в Печерском районе Киева.

Кроме того, по данным НАБУ и САП, в январе 2026 года новая недвижимость появилась и у матери Ивахненко — квартира в Одессе площадью 64,5 квадратных метров.

Следствие считает, что Елизавета Ивахненко ("Муза") была близким лицом Сергея Кропивы ("Канцлера"), который организовал преступную группировку, занимавшуюся крышеванием мошеннических колл-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.

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Фигурантка дела "Карфаген"

Напомним, что ранее Антикоррупционный центр "Межа" идентифицировал "Музу", которая фигурирует на "пленках НАБУ" и является участницей преступной организации, занимавшейся "крышеванием незаконных колл-центров".

Ею оказалась Елизавета Ивахненко.

На обнародованных НАБУ записях операции "Карфаген" она в разговоре с "Канцлером" — заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергеем Кропивой — жаловалась, что нужно удалять из соцсетей доказательства своей роскошной жизни.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

В воскресенье, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве, которого подозревают в прикрытии деятельности мошеннических колл-центров. Суд принял решение о содержании под стражей до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 миллионов гривен.

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