"Муза" Івахненко з плівок НАБУ у 22 роки була заступницею декана в Одеській юридичної академії, - "Слідство.Інфо"
Фігурантка операції НАБУ і САП "Карфаген" Єлизавета Івахненко у 22 роки була заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії. Наразі вона не працює на цій посаді.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.
Академічна кар'єра
"Слідство.Інфо" нагадало, що під час засідання Вищого антикорсуду щодо обрання запобіжного заходу фігурантам "Карфагену" стало відомо, що "Муза" з нових плівок НАБУ і САП — це Єлизавета Івахненко. Їй нещодавно виповнилося 24 роки.
"Слідство.Інфо" знайшло згадки про неї на сайті Одеської юридичної академії. Так, у 2020 році на той момент студентка 3-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції Єлизавета Івахненко розповідала, що хоче вивчати сімейне право.
У жовтні 2024 року дівчина була аспіранткою кафедри міжнародного та європейського права у цьому навчальному закладі. Вона виграла змагання з дартсу в межах спартакіади 2024/2025 серед професорсько-викладацького складу.
У цьому ж навчальному році (2024/2025) Івахненко провела профорієнтаційну бесіду для учнів Одеського ліцею № 56 вже як заступниця декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії.
Таким чином, як зазначає "Слідство.Інфо", цю посаду вона обійняла у 22 роки, навчаючись на аспірантурі.
Зазначається, що станом на травень 2025-го року Івахненко ще була заступницею декана — від навчального закладу брала участь у форумі "Синергія Півдня – Курс на цифрову трансформацію". Однак зараз серед керівництва факультету її вже немає.
Елітні активи та майно
За даними YouControl, наприкінці липня 2025 року Івахненко відкрила ФОП з основним видом діяльності у сфері права. З червня 2025-го вона є власницею MERCEDES-BENZ EQE 350 (2023 року випуску), а з жовтня того ж року — нежитлового приміщення площею понад 150 квадратних метрів у Печерському районі Києва.
Крім того, за даними НАБУ і САП, у січні 2026 року нова нерухомість зʼявилась і у матері Івахненко — квартира в Одесі, площею 64,5 квадратних метрів.
Слідство вважає, що Єлизавета Івахненко ("Муза") була близькою особою Сергія Кропиви ("Канцлера"), який організував злочинну організацію, що займалася кришуванням шахрайських кол-центрів і легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом.
Фігурантка справи "Карфаген"
Нагадаємо, що раніше Антикорупційний центр "Межа" ідентифікував "Музу", яка фігурує на "плівках НАБУ" та є учасницею злочинної організації, яка займалась "кришуванням незаконних кол-центрів.
Нею виявилася Єлизавета Івахненко.
На оприлюднених НАБУ записах операції "Карфаген" вона у розмові з "Канцлером" - заступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергієм Кропивою бідкалася, що потрібно видаляти із соцмереж докази свого розкішного життя.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- У неділю, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у покриванні діяльності шахрайських кол-центрів. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою до 2 листопада із можливістю внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень.
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