"Муза" Івахненко з плівок НАБУ у 22 роки була заступницею декана в Одеській юридичної академії, - "Слідство.Інфо"

Фігурантка операції НАБУ і САП "Карфаген" Єлизавета Івахненко у 22 роки була заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії. Наразі вона не працює на цій посаді.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

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Академічна кар'єра

"Слідство.Інфо" нагадало, що під час засідання Вищого антикорсуду щодо обрання запобіжного заходу фігурантам "Карфагену" стало відомо, що "Муза" з нових плівок НАБУ і САП — це Єлизавета Івахненко. Їй нещодавно виповнилося 24 роки.

"Слідство.Інфо" знайшло згадки про неї на сайті Одеської юридичної академії. Так, у 2020 році на той момент студентка 3-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції Єлизавета Івахненко розповідала, що хоче вивчати сімейне право.

У жовтні 2024 року дівчина була аспіранткою кафедри міжнародного та європейського права у цьому навчальному закладі. Вона виграла змагання з дартсу в межах спартакіади 2024/2025 серед професорсько-викладацького складу.

У цьому ж навчальному році (2024/2025) Івахненко провела профорієнтаційну бесіду для учнів Одеського ліцею № 56 вже як заступниця декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії.

Таким чином, як зазначає "Слідство.Інфо", цю посаду вона обійняла у 22 роки, навчаючись на аспірантурі.

Зазначається, що станом на травень 2025-го року Івахненко ще була заступницею декана — від навчального закладу брала участь у форумі "Синергія Півдня – Курс на цифрову трансформацію". Однак зараз серед керівництва факультету її вже немає.

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Елітні активи та майно

За даними YouControl, наприкінці липня 2025 року Івахненко відкрила ФОП з основним видом діяльності у сфері права. З червня 2025-го вона є власницею MERCEDES-BENZ EQE 350 (2023 року випуску), а з жовтня того ж року — нежитлового приміщення площею понад 150 квадратних метрів у Печерському районі Києва.

Крім того, за даними НАБУ і САП, у січні 2026 року нова нерухомість зʼявилась і у матері Івахненко — квартира в Одесі, площею 64,5 квадратних метрів.

Слідство вважає, що Єлизавета Івахненко ("Муза") була близькою особою Сергія Кропиви ("Канцлера"), який організував злочинну організацію, що займалася кришуванням шахрайських кол-центрів і легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом.

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Фігурантка справи "Карфаген"

Нагадаємо, що раніше Антикорупційний центр "Межа" ідентифікував "Музу", яка фігурує на "плівках НАБУ" та є учасницею злочинної організації, яка займалась "кришуванням незаконних кол-центрів.

Нею виявилася Єлизавета Івахненко.

На оприлюднених НАБУ записах операції "Карфаген" вона у розмові з "Канцлером" - заступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергієм Кропивою бідкалася, що потрібно видаляти із соцмереж докази свого розкішного життя.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

У неділю, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у покриванні діяльності шахрайських кол-центрів. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою до 2 листопада із можливістю внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень.

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