ВАКС переніс розгляд запобіжного заходу фігурантці справи "Карфаген" "Музі" Івахненко на 7 вересня

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд запобіжного заходу фігуранці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко, яка на плівках НАБУ фігурує під псевдонімом "Муза", на понеділок, 7 вересня.

Про це пише Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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За наявною інформацією, засідання розпочнеться о 9:00.

Фігурантка справи "Карфаген"

Нагадаємо, що раніше Антикорупційний центр "Межа" ідентифікував "Музу", яка фігурує на "плівках НАБУ" та є учасницею злочинної організації, яка займалась "кришуванням незаконних кол-центрів.

Нею виявилася Єлизавета Івахненко.

На оприлюднених НАБУ записах операції "Карфаген" вона у розмові з "Канцлером" - заступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергієм Кропивою бідкалася, що потрібно видаляти із соцмереж докази свого розкішного життя.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

У неділю, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у покриванні діяльності шахрайських кол-центрів. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою до 2 листопада із можливістю внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень.

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