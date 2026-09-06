ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения фигурантке дела "Карфаген" "Музе" Ивахненко на 7 сентября
Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении фигурантки дела "Карфаген" Елизаветы Ивахненко, которая на записях НАБУ фигурирует под псевдонимом "Муза", на понедельник, 7 сентября.
Об этом пишет Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.
По имеющейся информации, заседание начнется в 9:00.
Фигурантка дела "Карфаген"
Напомним, что ранее Антикоррупционный центр "Межа" идентифицировал "Музу", которая фигурирует на "пленках НАБУ" и является участницей преступной организации, занимавшейся "крышеванием" незаконных колл-центров.
Ею оказалась Елизавета Ивахненко.
На обнародованных НАБУ записях операции "Карфаген" она в разговоре с "Канцлером" — заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергеем Кропивой — жаловалась, что нужно удалять из соцсетей доказательства своей роскошной жизни.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее "Украинскаяправда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- В воскресенье, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве, которого подозревают в прикрытии деятельности мошеннических колл-центров. Суд принял решение о содержании под стражей до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 миллионов гривен.
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