Адвокат Сердюк заявил, что фото сейфа с наличными, опубликованное НАБУ, не имеет отношения к операции "Карфаген". Деньги просят вернуть
Фотография открытого сейфа с наличными, опубликованная антикоррупционными органами, не имеет отношения к операции "Карфаген", касающейся должностных лиц Генеральной прокуратуры. Деньги были изъяты в рамках совершенно другого расследования.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил адвокат Виталий Сердюк, присутствовавший во время обыска, передает Цензор.НЕТ.
Фото касается другого дела
"На днях фото этого сейфа облетело все соцсети. Как адвокат, который непосредственно присутствовал при обыске и вскрытии этого сейфа, заявляю, что ни этот сейф, ни данное уголовное производство не имеют отношения к операции "Карфаген" и сотрудникам Офиса генерального прокурора, поэтому был очень удивлен, увидев это фото с привязкой к ОГП", - заявил он.
По словам адвоката, следственные действия проходили в жилище семьи его клиента в рамках так называемого "земельного" уголовного дела. Сердюк подчеркивает, что оно не имеет никакого отношения к резонансному уголовному делу в отношении должностных лиц Офиса Генерального прокурора, колл-центров и легализации имущества, о котором публично сообщили НАБУ и САП.
Отсутствие разрешения суда
"Более того, постановлением ВАКС суд не давал разрешения на изъятие денежных средств. Разрешение на обыск касалось изъятия определенных судом документов, электронных носителей и других материалов в рамках земельного дела. Денежные средства в перечень имущества, на изъятие которого суд прямо дал разрешение, не были включены. При этом сторона защиты непосредственно во время обыска предоставила документы, подтверждающие законные источники происхождения средств, их получение и соответствующие банковские операции. То есть следствие получило возможность сразу проверить документальное подтверждение законности происхождения средств. Важно и то, что доступ к сейфу был предоставлен добровольно. Мой клиент добровольно предоставил ключ и код доступа. Сейф не пришлось взламывать или открывать принудительно. По нашему мнению, это свидетельствует о содействии проведению следственного действия, отсутствии намерения скрывать имущество и уверенности клиента в законности происхождения и хранения этих средств", — рассказал Сердюк.
Требование стороны защиты
Сердюк заявил, что использование НАБУ и САП этой фотографии для визуального сопровождения информации о совершенно другом уголовном производстве недопустимо.
"У общества фактически создается впечатление, что продемонстрированные средства были обнаружены именно в рамках резонансного дела, о котором сообщают правоохранительные органы, и могут быть связаны с описанной в сообщении преступной деятельностью. Кроме того, такие публикации объективно влияют на мнение суда, который будет рассматривать вопрос о возврате временно изъятого при обыске имущества", — заявил он.
Сердюк добавил, что сторона защиты уже направила официальное обращение к руководству НАБУ и САП с требованием удалить фотографию из публичного пространства и вернуть изъятые средства законному владельцу.
К своему посту адвокат добавил следующие изображения:
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
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Адвокат маніпулятор і брехло , сподіваюсь його візьмуть за жо.. за обман слідства.