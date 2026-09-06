Адвокат Сердюк заявил, что фото сейфа с наличными, опубликованное НАБУ, не имеет отношения к операции "Карфаген". Деньги просят вернуть

Фотография открытого сейфа с наличными, опубликованная антикоррупционными органами, не имеет отношения к операции "Карфаген", касающейся должностных лиц Генеральной прокуратуры. Деньги были изъяты в рамках совершенно другого расследования.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил адвокат Виталий Сердюк, присутствовавший во время обыска, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фото касается другого дела

"На днях фото этого сейфа облетело все соцсети. Как адвокат, который непосредственно присутствовал при обыске и вскрытии этого сейфа, заявляю, что ни этот сейф, ни данное уголовное производство не имеют отношения к операции "Карфаген" и сотрудникам Офиса генерального прокурора, поэтому был очень удивлен, увидев это фото с привязкой к ОГП", - заявил он.

По словам адвоката, следственные действия проходили в жилище семьи его клиента в рамках так называемого "земельного" уголовного дела. Сердюк подчеркивает, что оно не имеет никакого отношения к резонансному уголовному делу в отношении должностных лиц Офиса Генерального прокурора, колл-центров и легализации имущества, о котором публично сообщили НАБУ и САП.

Отсутствие разрешения суда

"Более того, постановлением ВАКС суд не давал разрешения на изъятие денежных средств. Разрешение на обыск касалось изъятия определенных судом документов, электронных носителей и других материалов в рамках земельного дела. Денежные средства в перечень имущества, на изъятие которого суд прямо дал разрешение, не были включены. При этом сторона защиты непосредственно во время обыска предоставила документы, подтверждающие законные источники происхождения средств, их получение и соответствующие банковские операции. То есть следствие получило возможность сразу проверить документальное подтверждение законности происхождения средств. Важно и то, что доступ к сейфу был предоставлен добровольно. Мой клиент добровольно предоставил ключ и код доступа. Сейф не пришлось взламывать или открывать принудительно. По нашему мнению, это свидетельствует о содействии проведению следственного действия, отсутствии намерения скрывать имущество и уверенности клиента в законности происхождения и хранения этих средств", — рассказал Сердюк.

Требование стороны защиты

Сердюк заявил, что использование НАБУ и САП этой фотографии для визуального сопровождения информации о совершенно другом уголовном производстве недопустимо.

"У общества фактически создается впечатление, что продемонстрированные средства были обнаружены именно в рамках резонансного дела, о котором сообщают правоохранительные органы, и могут быть связаны с описанной в сообщении преступной деятельностью. Кроме того, такие публикации объективно влияют на мнение суда, который будет рассматривать вопрос о возврате временно изъятого при обыске имущества", — заявил он.

Сердюк добавил, что сторона защиты уже направила официальное обращение к руководству НАБУ и САП с требованием удалить фотографию из публичного пространства и вернуть изъятые средства законному владельцу.

К своему посту адвокат добавил следующие изображения:

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

Смотрите также: ВАКС избирает меру пресечения должностному лицу ОГП Кропиве и его помощнице "Музе". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ