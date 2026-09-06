Адвокат Сердюк заявив, що фото сейфа з готівкою, опубліковане НАБУ, не має відношення до операції "Карфаген". Гроші просить повернути

Фотографія відкритого сейфа з готівкою, опублікована антикорупційними органами, не має відношення до операції "Карфаген" щодо посадовців Офісу Генерального прокурора. Гроші були вилучені в межах зовсім іншого провадження.

Про це на своїй сторінці в соцмережі фейсбук повідомив адвокат Віталій Сердюк, який був присутній під час обшуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Фото стосується іншої справи

"Днями фото цього сейфа облетіло всі соцмережі. Як адвокат, який був безпосередньо присутній на обшуці і відкритті цього сейфу, заявляю, що ані цей сейф, ані це кримінальне провадження не мають відношення до операції "Карфаген" та працівників Офісу Генпрокурора, тому був дуже здивований побачити це фото з привʼязкою до ОГП", - заявив він.

За словами адвоката, слідчі дії проходили в помешканні родини його клієнта в межах так званого "земельного" кримінального провадження. Сердюк наголошує, що воно не має жодного відношення до резонансного кримінального провадження щодо посадових осіб Офісу Генерального прокурора, кол-центрів та легалізації майна, про яке публічно повідомили НАБУ і САП.

Відсутність дозволу суду

"Більше того, ухвалою ВАКС суд не надавав дозволу на відшукання грошових коштів. Дозвіл на обшук стосувався відшукання визначених судом документів, електронних носіїв та інших матеріалів у межах земельної фабули. Грошові кошти до переліку майна, на відшукання якого суд прямо надав дозвіл, включені не були. При цьому сторона захисту безпосередньо під час обшуку надала документи, що підтверджують законні джерела походження коштів, їх отримання та відповідні банківські операції. Тобто слідство отримало можливість одразу перевірити документальне підтвердження законності походження коштів. Важливо й те, що доступ до сейфа був наданий добровільно. Мій клієнт добровільно надав ключ та код доступу. Сейф не довелося зламувати чи відкривати примусово. На наше переконання, це свідчить про сприяння проведенню слідчої дії, відсутність наміру приховувати майно та впевненість клієнта у законності походження і зберігання цих коштів", - розповів Сердюк.

Вимога сторони захисту

Сердюк заявив, що використання НАБУ та САП цієї фотографії для візуального супроводження інформації про зовсім інше кримінальне провадження є неприпустимим.

"У суспільства фактично створюється враження, що продемонстровані кошти були виявлені саме в межах резонансного провадження, про яке повідомляють правоохоронні органи, та можуть бути пов’язані з описаною у повідомленні злочинною діяльністю. Крім того, такі публікації обʼєктивно впливають на думку суду, який буде розглядати питання повернення тимчасово вилученого на обшуку майна", - заявив він.

Сердюк додав, що сторона захисту уже направила офіційне звернення до керівництва НАБУ і САП з вимогою вилучити фотографію з публічного простору та повернути вилучені кошти законному власнику.

До свого допису адвокат додав такі зображення:

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

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