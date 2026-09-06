Кравченко відкинув твердження про причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та прокоментував ситуацію щодо будинку

Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував оприлюднені НАБУ та САП записи розмов та заперечив свою причетність до отримання чи легалізації коштів від незаконних колцентрів. Він також прокоментував ситуацію навколо орендованого будинку, який знайшли журналісти.

Відповідну заяву Кравченко опублікував у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Відкидання звинувачень

"Щодо оприлюднених розмов, та моєї участі в них: твердження про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації відкидаю", - заявив Кравченко.

Він зазначив, що з розмов очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про його причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження.

"Розмови це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження", - заявив генпрокурор.

Витрати родини

Також Кравченко заявив, що всі витрати на подорожі та побут його родини здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів без будь-яких порушень.

"Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку: моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає", - наголосив генпрокурор.

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Пояснення щодо будинку в Козині

Окремо Кравченко пояснив ситуацію навколо орендованого будинку, про який згадувалося під час судового засідання.

"До будинку площею 280 кв.м, у якому проживає наша родина на праві оренди: ми його обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалися робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року. Моє постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону", - заявив посадовець.

Підсумовуючи, Кравченко додав, що посада не звільняє його від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами".

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Що передувало

Нагадаємо, що за даними прокурора САП, заступник начальника Департаменту міжнародно співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якому інкримінують покривання шахрайських колцентрів, координував проведення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.

Журналісти Bihus.Info згодом показали будинок в Козині, яким може таємно користуватися генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

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