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Ивахненко (Музу) поместили под стражу: залог - 20 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении Елизаветы Ивахненко, фигурирующей в деле "Карфаген".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Меры пресечения
Так, судья принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 02.11.2026 года.
Залог - 20 млн грн.
Также Ивахненко запретили общаться с рядом лиц, в частности - с генеральным прокурором Русланом Кравченко и другими сотрудниками органов прокуратуры.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
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для всіх бл*дін, вихід 20 млн?
мудра, муза .......
чи, там щось між
ногстрок приховане?