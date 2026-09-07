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Новости Операция Карфаген
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Ивахненко (Музу) поместили под стражу: залог - 20 млн грн

Ивахненко избрали меру пресечения по делу Карфагена

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении Елизаветы Ивахненко, фигурирующей в деле "Карфаген". 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Меры пресечения

Так, судья принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 02.11.2026 года.

Залог - 20 млн грн.

Также Ивахненко запретили общаться с рядом лиц, в частности - с генеральным прокурором Русланом Кравченко и другими сотрудниками органов прокуратуры.

Читайте: Фигурантка операции "Карфаген" Ивахненко: Я ничего не знала ни о какой преступной организации

Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

Читайте: Ивахненко (Муза) из записей НАБУ в 22 года была заместителем декана в Одесской юридической академии, - "Следствие.Инфо"

Автор: 

Антикоррупционный суд (1507) мера пресечения (717) Ивахненко Елизавета (1)
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Топ комментарии
+30
вішати їх потрібно! а не під застави відпускати! у нас від демократії тільки поблажливе відношення до корупціонерів!
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07.09.2026 10:59 Ответить
+17
це, якась стійка такса?
для всіх бл*дін, вихід 20 млн?
мудра, муза .......
чи, там щось між ног строк приховане?
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07.09.2026 11:03 Ответить
+11
Спустили на мінімалках?
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07.09.2026 10:59 Ответить

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