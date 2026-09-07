"Муза" Івахненко хотіла працювати заступницею міністра освіти, - прокурор САП

Фігурантка справи "Карфаген" Єлизавета Івахненко обговорювала з посадовцем ОГП Кропивою можливість роботи заступницею міністра освіти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив прокурор САП під час судового засідання.

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Подробиці

Так, в одній із розмов із чиновником Офісу Генпрокурора Кропивою вона заявила: "Блін, ну взагалі можна було б, звичайно, я так подумала, що було б непогано працювати і заступником, але можна було б працювати у фонді".

За словами прокурора САП, йдеться про посаду заступника міністра освіти.

Також, за даними сторони обвинувачення, Івахненко не виключала, що таку роботу можна було б виконувати або дистанційно, або поєднувати з іншою роботою. Відомо, що у 2025 році "Муза" працювала заступницеою декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій в Одеській юридичній академії.

"Загалом дистанційно можна працювати. Зрозумів? Припустимо, я приходжу до кабінету, поки студенти там приходять на пару, припустимо, я б собі спокійно в фонді працювала. Звичайно, це як варіант", - зачитав слова Івахненко прокурор САП.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

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