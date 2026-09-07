"Муза" Ивахненко хотела работать заместителем министра образования, - прокурор САП

Фигурантка дела "Карфаген" Елизавета Ивахненко обсуждала с должностным лицом ОГП Кропивой возможность работы в качестве заместителя министра образования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил прокурор САП во время судебного заседания.

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Так, в одном из разговоров с чиновником Офиса генерального прокурора Кропивой она заявила: "Блин, ну вообще можно было бы, конечно, я так подумала, что было бы неплохо работать и заместителем, но можно было бы работать в фонде".

По словам прокурора САП, речь идет о должности заместителя министра образования.

Также, по данным стороны обвинения, Ивахненко не исключала, что такую работу можно было бы выполнять либо удаленно, либо совмещать с другой работой. Известно, что в 2025 году "Муза" работала заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий в Одесской юридической академии.

"В общем, удаленно работать можно. Понял? Допустим, я прихожу в кабинет, пока студенты там приходят на пару, допустим, я бы себе спокойно в фонде работала. Конечно, это как вариант", - зачитал слова Ивахненко прокурор САП.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

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