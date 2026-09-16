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Зеленський підписав закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами

Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Закон підписано президентом 

"Хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон", - сказав очільник держави.

Також він звернув увагу, що є голосування парламенту за закони, які в зобов’язаннях України перед партнерами.

"Це кошти для України, це кошти для Державного бюджету нашої країни. Дефіцит суттєвий, і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам, допомагає стійкості України та нашій обороні", - наголосив Зеленський.

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Що передувало

Сьогодні 16 вересня Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів.

  • Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які посилять кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських колцентрів.
  • У середині серпня СБУ на Нацполіція провели масштабну спецоперацію, унаслідок якої припинили роботу 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах країни: на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях.

Читайте також: Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами

Автор: 

закон (1603) Зеленський Володимир (27001) шахрайство (1088) кол-центр (1)
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Топ коментарі
+9
Указ випрати публічно обісрані штани.
Дивно, що не указ вважати їх чистими.
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16.09.2026 22:12 Відповісти
+5
А про боротьбу з шахраями з оточення презедента, не підписав...
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16.09.2026 22:14 Відповісти
+3
Схемщики завжди на крок попереду, а схемщики, які керують країною, ще й розповідають, куди крокують.
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16.09.2026 22:21 Відповісти

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