Зеленський підписав закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Закон підписано президентом
"Хочу подякувати сьогодні парламентарям за результативні голосування. Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон", - сказав очільник держави.
Також він звернув увагу, що є голосування парламенту за закони, які в зобов’язаннях України перед партнерами.
"Це кошти для України, це кошти для Державного бюджету нашої країни. Дефіцит суттєвий, і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам, допомагає стійкості України та нашій обороні", - наголосив Зеленський.
Що передувало
Сьогодні 16 вересня Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів.
- Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які посилять кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських колцентрів.
- У середині серпня СБУ на Нацполіція провели масштабну спецоперацію, унаслідок якої припинили роботу 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах країни: на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивно, що не указ вважати їх чистими.