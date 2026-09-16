Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами

Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 313 нардепів.

"Передбачає внесення зміни до Кримінального кодексу України шляхом доповнення новою статтею 190-1 "Електронно-комунікаційне шахрайство", яка передбачає відповідальність за Електронно-комунікаційне шахрайство, тобто протиправне збирання, зберігання, обробка та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій", - пояснив Железняк.

Також Кримінальний кодекс доповнили новими статтями 255-4 "Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній" та 255-5 "Залучення до участі у електроннокомунікаційній шахрайській організації".

"Це депутатський законопроект. Який частково скопіпастив Президент", - додав Железняк.

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Що передувало?

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які посилять кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських колцентрів.

У середині серпня СБУ на Нацполіція провели масштабну спецоперацію, унаслідок якої припинили роботу 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах країни: на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях.

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