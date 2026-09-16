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Новини Ліквідація мережі кол-центрів
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Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами

Боротьба з кол-центрами: Рада підтримала законопроєкт

Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 313 нардепів.

"Передбачає внесення зміни до Кримінального кодексу України шляхом доповнення новою статтею 190-1 "Електронно-комунікаційне шахрайство", яка передбачає відповідальність за Електронно-комунікаційне шахрайство, тобто протиправне збирання, зберігання, обробка та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій", - пояснив Железняк.

Також Кримінальний кодекс доповнили новими статтями 255-4 "Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній" та 255-5 "Залучення до участі у електроннокомунікаційній шахрайській організації".

"Це депутатський законопроект. Який частково скопіпастив Президент", - додав Железняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поява президентського законопроєкту про кол-центри пов’язана із операцією "Карфаген", - Осадчук

Що передувало?

  • Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які посилять кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських колцентрів.
  • У середині серпня СБУ на Нацполіція провели масштабну спецоперацію, унаслідок якої припинили роботу 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах країни: на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях.

Дивіться: Зеленський в облозі топ-корупції. Все про Музу, Кропиву і Карфаген / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

ВР (11639) шахрайство (1088) кол-центр (1)
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Топ коментарі
+7
А що, цього було недостатньо?
Кримінальний кодекс України. Стаття 190. Шахрайство
3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
{Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}
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16.09.2026 11:23 Відповісти
+6
Тобто, СН та ОПЗЖ кинуть свій бізнес?
СБУ, МВС, ГПУ кинуть кришування колл-центрів СН та ОПЗЖ?

Бджоли проти меду блт...
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16.09.2026 11:22 Відповісти
+2
Я вас благаю, тільки за посилки не голосуйте!!!
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16.09.2026 11:25 Відповісти

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