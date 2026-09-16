Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами
Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення підтримали 313 нардепів.
"Передбачає внесення зміни до Кримінального кодексу України шляхом доповнення новою статтею 190-1 "Електронно-комунікаційне шахрайство", яка передбачає відповідальність за Електронно-комунікаційне шахрайство, тобто протиправне збирання, зберігання, обробка та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій", - пояснив Железняк.
Також Кримінальний кодекс доповнили новими статтями 255-4 "Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній" та 255-5 "Залучення до участі у електроннокомунікаційній шахрайській організації".
"Це депутатський законопроект. Який частково скопіпастив Президент", - додав Железняк.
Що передувало?
- Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які посилять кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських колцентрів.
- У середині серпня СБУ на Нацполіція провели масштабну спецоперацію, унаслідок якої припинили роботу 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах країни: на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях.
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Кримінальний кодекс України. Стаття 190. Шахрайство
3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
{Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}
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