Рада поддержала законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами
Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за мошенничество в сфере электронных коммуникаций и деятельность мошеннических колл-центров.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
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Решение поддержали 313 народных депутатов.
"Предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины путем дополнения новой статьей 190-1 "Электронно-коммуникационное мошенничество", которая предусматривает ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество, то есть противоправный сбор, хранение, обработка и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальной учетной информации, реквизитов платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной связи и/или технических средств электронных коммуникаций", — пояснил Железняк.
Также Уголовный кодекс был дополнен новыми статьями 255-4 "Создание, руководство мошеннической организацией, использующей электронные коммуникации, а также участие в ней" и 255-5 "Привлечение к участию в мошеннической организации, использующей электронные коммуникации".
"Это депутатский законопроект, который частично скопировал президент", — добавил Железняк.
Что этому предшествовало?
- Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые ужесточат уголовную ответственность для организаторов мошеннических колл-центров.
- В середине августа СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию, в результате которой была прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров в различных регионах страны: в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и других областях.
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Кримінальний кодекс України. Стаття 190. Шахрайство
3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
{Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}
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