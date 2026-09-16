Рада поддержала законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами

Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за мошенничество в сфере электронных коммуникаций и деятельность мошеннических колл-центров.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Решение поддержали 313 народных депутатов.

"Предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины путем дополнения новой статьей 190-1 "Электронно-коммуникационное мошенничество", которая предусматривает ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество, то есть противоправный сбор, хранение, обработка и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальной учетной информации, реквизитов платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной связи и/или технических средств электронных коммуникаций", — пояснил Железняк.

Также Уголовный кодекс был дополнен новыми статьями 255-4 "Создание, руководство мошеннической организацией, использующей электронные коммуникации, а также участие в ней" и 255-5 "Привлечение к участию в мошеннической организации, использующей электронные коммуникации".

"Это депутатский законопроект, который частично скопировал президент", — добавил Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Появление президентского законопроекта о колл-центрах связано с операцией "Карфаген", - Осадчук

Что этому предшествовало?

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые ужесточат уголовную ответственность для организаторов мошеннических колл-центров.

В середине августа СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию, в результате которой была прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров в различных регионах страны: в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и других областях.

Смотрите: Зеленский в осаде топ-коррупции. Все о Музе, Кропиве и Карфагене / Без цензуры. ВИДЕО