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Новости Ликвидация сети колл-центров
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Рада поддержала законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами

Борьба с колл-центрами: Рада поддержала законопроект

Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за мошенничество в сфере электронных коммуникаций и деятельность мошеннических колл-центров.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Решение поддержали 313 народных депутатов.

"Предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины путем дополнения новой статьей 190-1 "Электронно-коммуникационное мошенничество", которая предусматривает ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество, то есть противоправный сбор, хранение, обработка и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальной учетной информации, реквизитов платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной связи и/или технических средств электронных коммуникаций", — пояснил Железняк.

Также Уголовный кодекс был дополнен новыми статьями 255-4 "Создание, руководство мошеннической организацией, использующей электронные коммуникации, а также участие в ней" и 255-5 "Привлечение к участию в мошеннической организации, использующей электронные коммуникации".

"Это депутатский законопроект, который частично скопировал президент", — добавил Железняк.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые ужесточат уголовную ответственность для организаторов мошеннических колл-центров.
  • В середине августа СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию, в результате которой была прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров в различных регионах страны: в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и других областях.

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ВР (28409) мошенничество (1460) колл-центр (1)
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Топ комментарии
+7
А що, цього було недостатньо?
Кримінальний кодекс України. Стаття 190. Шахрайство
3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
{Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}
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16.09.2026 11:23 Ответить
+6
Тобто, СН та ОПЗЖ кинуть свій бізнес?
СБУ, МВС, ГПУ кинуть кришування колл-центрів СН та ОПЗЖ?

Бджоли проти меду блт...
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16.09.2026 11:22 Ответить
+2
Я вас благаю, тільки за посилки не голосуйте!!!
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16.09.2026 11:25 Ответить

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