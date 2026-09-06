Зеленский в осаде топ-коррупции. Все о Музе, Кропиве и Карфагене / Без цензуры. ВИДЕО
Скандал вокруг Генеральной прокуратуры набирает обороты. Пока в Киеве продолжаются дипломатические переговоры с американскими спецпредставителями, антикоррупционные органы разоблачают масштабную систему прикрытия мошеннических колл-центров.
В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает основные детали громкого дела.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Актуальный сбор
Сбор средств на пикап для мобильной огневой группы зенитного взвода прикрытия Учебного центра!
Цель: 415 000,00 ₴
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Номер банковской карты 4874 1000 3087 5010
Карта Приват 4731219653847933
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Топ комментарии
+9 vitaliymkua
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+8 Перехватчик
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+7 Перехватчик
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