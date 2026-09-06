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Новости Ликвидация сети колл-центров Операция Карфаген
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Зеленский в осаде топ-коррупции. Все о Музе, Кропиве и Карфагене / Без цензуры. ВИДЕО

Скандал вокруг Генеральной прокуратуры набирает обороты. Пока в Киеве продолжаются дипломатические переговоры с американскими спецпредставителями, антикоррупционные органы разоблачают масштабную систему прикрытия мошеннических колл-центров.

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает основные детали громкого дела.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Актуальный сбор

Сбор средств на пикап для мобильной огневой группы зенитного взвода прикрытия Учебного центра!

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Номер банковской карты 4874 1000 3087 5010

Карта Приват 4731219653847933

PayPal [email protected]

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Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (502) Офис Генпрокурора (3378) Кропива Сергей (1)
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