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Новини Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
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Зеленський в облозі топ-корупції. Все про Музу, Кропиву і Карфаген / Без цензури. ВIДЕО

Скандал навколо Офісу генпрокурора набирає нових обертів. Поки в Києві тривають дипломатичні перемовини з американськими спецпредставниками, антикорупційні органи викривають масштабну систему покривання шахрайських колцентрів.

У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає головні деталі гучної справи.

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Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва Марина (508) Офіс Генпрокурора (3734) Кропива Сергій (1)
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06.09.2026 20:53 Відповісти
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