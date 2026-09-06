Зеленський в облозі топ-корупції. Все про Музу, Кропиву і Карфаген / Без цензури. ВIДЕО
Скандал навколо Офісу генпрокурора набирає нових обертів. Поки в Києві тривають дипломатичні перемовини з американськими спецпредставниками, антикорупційні органи викривають масштабну систему покривання шахрайських колцентрів.
У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає головні деталі гучної справи.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Актуальний збір
Збір на пікап для Мобільної вогневої групи зенітного взводу прикриття Навчального Центру!
Ціль: 415 000.00 ₴
Посилання на Банку https://send.monobank.ua/jar/27oiXpthTC
Номер картки Банки 4874 1000 3087 5010
Карта Приват 4731219653847933
PayPal [email protected]
Топ коментарі
+9 vitaliymkua
показати весь коментар06.09.2026 20:53 Відповісти Посилання
+8 Перехватчик
показати весь коментар06.09.2026 20:53 Відповісти Посилання
+7 Перехватчик
показати весь коментар06.09.2026 20:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль