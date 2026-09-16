Россия может потерять еще 300 тысяч военных до конца года, - Зеленский

К концу 2026 года российская армия может потерять еще около 300 тысяч человек погибшими. Это может приблизить общее число погибших россиян за пять лет войны к одному миллиону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Мы считаем, что в этом году они потеряют 300 тысяч. Речь идет о погибших. Это будет означать, что у них будет один миллион погибших за пять лет войны", — заявил президент.

И добавил, что диктатор продолжает войну, поскольку не ощущает достаточного давления со стороны российского общества.

"Но он его почувствует, оно уже началось", — сказал президент.

Путин боится за свою жизнь

Зеленский также заявил, что одной из главных причин, по которым Путин не останавливает войну, является страх за собственную жизнь.

По его словам, российский лидер опасается, что прекращение войны без возможности преподнести это как победу может привести к недовольству среди военных, которые вернутся домой.

Зеленский привел в качестве примера мятеж ЧВК "Вагнер" в 2023 году и заявил, что тогда речь шла примерно о 5 тысячах человек. По его мнению, возвращение значительно большего количества военных может создать для российских властей более сильное внутреннее давление.

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